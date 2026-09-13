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المرأة

إيما ستون تعيد الجينز الضيق إلى الواجهة.. إطلالة خريفية سهلة التقليد

Lebanon 24
13-09-2026 | 00:04
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إيما ستون تعيد الجينز الضيق إلى الواجهة.. إطلالة خريفية سهلة التقليد
إيما ستون تعيد الجينز الضيق إلى الواجهة.. إطلالة خريفية سهلة التقليد photos 0
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أعادت إيما ستون الجينز الضيق إلى دائرة الاهتمام، بعدما ظهرت بإطلالة خريفية هادئة خلال حضورها مهرجان "Telluride Film Festival" في كولورادو.
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وبحسب مجلة "People"، اختارت الممثلة، في 5 أيلول، تنسيقاً مناسباً لبداية الخريف، جمع بين كارديغان وسترة وقميص بأزرار من علامة "Maria McManus"، مع جينز ضيق يبدو أنه يستعد للعودة بقوة بعد سنوات من سيطرة القصات الواسعة.


ورغم أن الجينز الواسع والمريح بقي الخيار المفضل لكثيرين في المواسم الأخيرة، فإن القصات الضيقة أو المحددة عند الساق بدأت تظهر مجدداً في إطلالات النجمات. فقد اعتمدتها هذا العام جينيفر أنيستون ومارثا ستيوارت وسيلين ديون، قبل أن تضيف ستون لمستها الخاصة إلى الصيحة.


وتقوم إطلالة إيما ستون على قطع أساسية يمكن اعتمادها بسهولة في الأيام الباردة: قميص كلاسيكي، كارديغان خفيف، سترة قصيرة، وجينز بقصة ضيقة أو مستقيمة قريبة من الجسم. وهي تركيبة تمنح مظهراً عملياً وأنيقاً من دون مبالغة.

وتشير المجلة إلى أن هذه الإطلالة تصلح لمن يريد دخول أجواء الخريف تدريجياً، خصوصاً مع القطع المحايدة والخامات الخفيفة التي يمكن تنسيقها مع أحذية طويلة أو قصيرة بحسب الطقس.

أما لمن لا يرغب في العودة إلى الجينز الضيق بالكامل، فيمكن اختيار قصات مستقيمة وضيقة قليلاً، تمنح التأثير نفسه من حيث الترتيب والتحديد، من دون الشعور بالتقييد.

بهذه الإطلالة، لا تقدم إيما ستون صيحة صاخبة بقدر ما تعيد تسويق فكرة بسيطة: الخريف يبدأ أحياناً بقطع كلاسيكية نعرفها جيداً، لكن بطريقة تنسيق تجعلها تبدو جديدة مرة أخرى.
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سيلين ديون

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