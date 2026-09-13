كيف تمنحين شعرك الخفيف مظهراً أكثر كثافة؟

يُعد الحصول على شعر كثيف وممتلئ تحدياً بالنسبة إلى صاحبات الشعر الناعم والخفيف، خصوصاً أن الإفراط في استخدام منتجات التصفيف قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، فيجعل الشعر يبدو أكثر تسطحاً وثقلاً. لكن خبراء تصفيف الشعر يرون أن تحقيق مظهر أكثر حجماً يبدأ من الخطوات الأساسية للعناية بالشعر، وصولاً إلى طريقة تجفيفه وتصفيفه.

ويرى خبراء أن زيادة حجم الشعر تبدأ من اختيار قصة مناسبة، إذ يمكن للطبقات والحركة في القصة أن تمنح الشعر الخفيف مظهراً أكثر امتلاءً. كما أن طريقة التعامل مع الجذور بعد غسل الشعر تلعب دوراً أساسياً في رفعها ومنحها حجماً إضافياً.

وينصح الخبراء باستخدام شامبو وبلسم خفيفين مخصصين للشعر الناعم، مع تجنب وضع كميات كبيرة من البلسم على الجذور، والاكتفاء غالباً بتطبيقه على الأطراف حتى لا يفقد الشعر حجمه.

وتُعد تقنية تجفيف الشعر من أهم الخطوات للحصول على مظهر أكثر كثافة. وينصح مصففو الشعر بتجفيف الجذور في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر، وهي طريقة تساعد على رفعها بعيداً عن فروة الرأس.

كما يمكن اللجوء إلى بعض منتجات التصفيف المخصصة للجذور، مثل بودرة تكثيف الشعر أو بخاخات تثبيت الجذور، مع التأكيد على ضرورة استخدام كمية محدودة حتى يبقى الشعر خفيفاً ومرناً.

وتوفر منتجات مثل موس الشعر وبخاخات التكثيف خياراً آخر لمن يرغبون في تعزيز حجم الشعر. ويمكن توزيع الموس على الجذور قبل استخدام مجفف الشعر، ما يساعد على إضافة الحركة والحجم، كما يمكن أن يكون مناسباً بشكل خاص للشعر المجعد، إذ يساعد على إبراز شكل التموجات.

ويشدد الخبراء على أن الكمية المستخدمة تلعب دوراً مهماً، فالإفراط في المنتج قد يجعل الشعر يبدو قاسياً أو مثقلاً بدلاً من الحصول على مظهر طبيعي.

ويمكن لإضافة بعض الملمس والتموجات أن تمنح الشعر الخفيف مظهراً أكثر كثافة. ولهذا الغرض يمكن استخدام بخاخات الملمس أو الشامبو الجاف، فيما توفر بكرات الفيلكرو والبكرات الساخنة خياراً إضافياً للحصول على حجم واضح.

أما لمن يبحثون عن مظهر أكثر تحديداً وثباتاً، فيمكن استخدام كمية صغيرة من جل الشعر على الجذور وهي رطبة، ثم تجفيفها إلى الأعلى وبعيداً عن فروة الرأس، للحصول على بنية وحجم أفضل.

وفي النهاية، يؤكد خبراء التصفيف أن الحصول على شعر يبدو أكثر كثافة لا يعتمد على منتج واحد، بل على الجمع بين القصة المناسبة، والعناية الخفيفة، وتقنية التجفيف الصحيحة، واختيار منتجات لا تثقل الشعر.