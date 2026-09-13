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المرأة

أخطاء تُضعف فعالية روتين العناية بالبشرة

Lebanon 24
13-09-2026 | 23:00
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تُشير الأبحاث في مجال العناية بالبشرة إلى أن الحصول على نتائج ملموسة من استخدام المستحضرات التجميلية لا يرتبط كلياً بجودة المنتج أو قيمته السعرية، بل يمتد بشكل أساسي إلى كفاءة الامتصاص الخلوي. وتقع غالبية الأخطاء المؤثرة على امتصاص المنتجات ضمن ثلاث تصنيفات رئيسية تبدأ بإنشاء السطح المناسب؛ حيث يسبب وضع المستحضرات على بشرة غير نظيفة تراكم الترسبات والزيوت التي تشكل حاجزاً عازلاً يقلل نفاذية المواد الفعالة. كما أن جفاف البشرة التام بعد الغسل يفقدها مرونتها السطحية مقارنة بتطبيق المنتجات على بشرة ندية. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب التقشير يراكم الخلايا الميتة كحاجز فيزيائي، بينما الإفراط فيه يضعف الحاجز الواقي ويسبب التهابات تعطل الامتصاص.
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أما على مستوى التقنية والجرعة، تؤدي الزيادة عن الحاجة إلى تشبع الطبقة السطحية وتكتل المستحضرات دون الاستفادة منها مع احتمالية انسداد المسام. كما أن التتابع السريع في وضع الطبقات يمنع المكونات من الاستقرار ويخلط التركيبات الكيميائية على السطح قبل امتصاصها، يُضاف إلى ذلك أن إهمال التدليك الخفيف يحرم البشرة من تنشيط الدورة الدموية التي تساعد على تدفق المغذيات وسرعة الاستجابة.

وفيما يخص التوافق الكيميائي والداخلي، فإن خلط مركبين قويين مثل الريتينول والأحماض أو فيتامين C بتركيزات عالية يتسبب في إجهاد كيميائي للبشرة يضعف مناعتها السطحية. كما أن الاعتماد الكلي على المستحضرات الموضعية مع إهمال شرب الماء والتغذية يحد من مرونة الجلد واستجابته للعلاج.
التسلسل الموصى به لطبقات العناية

لضمان أقصى معدل امتصاص، يجب اتباع قاعدة الانتقال التدريجي من الأقل كثافة إلى الأكثر كثافة. يبدأ الروتين بالمنظف لإزالة الترسبات والدهون، يليه التونر لإعادة توازن الأس الهيدروجيني وتوفير ترطيب أولي. بعد ذلك يطبق السيروم لإيصال التركيزات العالية من المكونات الفعالة، ثم كريم العين للعناية بالمنطقة الرقيقة، تتبعه خطوة المرطب لحبس الرطوبة ودعم الحاجز الواقي، وأخيراً واقي الشمس خلال الروتين الصباحي كخط دفاع خارجي.

التوصيات الإجرائية للرفع من كفاءة الروتين

يُنصح بترك ثلاثين إلى ستين ثانية بين كل طبقة وأخرى، وتطبيق السيروم خلال دقيقتين من غسل الوجه لضمان أفضل امتصاص. كما يجب الاعتدال في التقشير بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً بحسب طبيعة البشرة. ويفضل الفصل بين المركبات القوية لاستخدام فيتامين C صباحاً والريتينول مساءً لتجنب التهيج، مع ضرورة تعزيز النظام الغذائي بالماء ومضادات الأكسدة والدهون الصحية لدعم صحة البشرة من الداخل.
تتوقف كفاءة مستحضرات العناية بالبشرة على طريقة التطبيق والالتزام بالسلوكيات الصحيحة بقدر اعتمادها على جودة التركيبة الكيميائية للمنتج. إن تصحيح الأخطاء اليومية البسيطة يوفر استثماراً أفضل للمستحضرات ويضمن الحصول على نتائج صحية وملموسة على المدى الطويل.
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