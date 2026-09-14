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المرأة

باطلالة انيقة.. إليسا تتألق بفستان أسود مرصع ومكشوف

Lebanon 24
14-09-2026 | 00:18
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باطلالة انيقة.. إليسا تتألق بفستان أسود مرصع ومكشوف
باطلالة انيقة.. إليسا تتألق بفستان أسود مرصع ومكشوف photos 0
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خطفت النجمة اليسا الأنظار خلال حفل زفاف خاص في الاهرامات بمصر، في أجواء مميزة اتسمت بالحيوية والتفاعل الكبير مع المعازيم، فيما تحولت لحظات كثير من الحفل إلى مشاهد عفوية بعدما تفاعلت الفنانة اللبنانية مع الأجواء بالرقص وتمايلت على أنغام أغانيها، بعيداً عن أي استعراض متكلف.

اليسا ترقص وتغني بحماس مع المعازيم
أظهرت المقاطع المتداولة من السهرة النجمة اللبنانية وهي تغني في أجواء احتفالية، حاملة الميكروفون، قبل أن تتفاعل مع الموسيقى والجمهور بحركاتها الراقصة العفوية التي تشتهر بها، وتحرص على القيام بها في حفلاتها والتفاعل مع محبيها في حركات تنام اعجاب محبيها. ولم تكتفِ النجمة بالغناء، بل بدت منسجمة مع أجواء المناسبة، تمايلت على الإيقاع وشاركت الحاضرين فرحتهم، في مشهد أعاد إلى الواجهة أسلوبها المعروف في التواصل المباشر مع الجمهور.

وتُعد هذه العفوية من العناصر التي تحضر كثيراً في حفلات إليسا، حيث تتمايل وترقص باستمرار في حفلاتها وتتفاعل مع جمهورها بحب واهتمام، وتصفق للجمهور بطريقة تلقائية، ما يحوّل لحظات الغناء إلى تفاعل متبادل بينها وبين الحاضرين. وبدت في غاية الفرح مع كل حركة على المسرح.
 
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