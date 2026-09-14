ممثلة وعارضة أزياء شهيرة تكشف سبب عدم تنفيذ حكم حبس هذا الفنان 3 سنوات!

تحدثت الممثلة وعارضة الازياء زينة للمرة الأولى عن أزمتها القضائية مع الفنان ، كاشفة أسباب عدم استكمالها الإجراءات القانونية رغم صدور حكم بحبسه 3 سنوات، ومشيرة إلى أن القرار جاء بناءً على نصيحة من والدتها.وقالت زينة خلال ظهورها في "قصتي" مع الإعلامي ، إن حكم حبس أحمد عز لمدة 3 سنوات لم يُنفذ، موضحة أن القضية لم تنتهِ بتنازل مباشر منها، بل قررت عدم مواصلة الإجراءات بعد وصولها إلى مرحلة .

وأوضحت أن والدتها طلبت منها عدم الاستمرار في النزاع، معتبرة أن الأمر لن يحقق لها مكسبًا حقيقيًا حتى لو انتهى لصالحها، لافتة إلى أن حديث والدتها عن أبنائها كان العامل الحاسم في قرارها.وعلقت زينة قائلة: "حكم 3 سنين ما اتنفذش لأن والدتي طلبت عدم إكمال القضية، وقالت لي كلمة أخافتني جدا: ولادك مش هيسامحوكي لو سجنتيه".وأضافت أن تنفيذ الحكم لم يكن هدفها الأساسي، مشيرة إلى أنها لو واصلت الإجراءات ووصل الأمر إلى تنفيذ العقوبة، لكانت ستتنازل عنها لاحقًا، لأنها كانت تسعى بالأساس إلى مواجهة ما وصفته بالاتهامات والافتراءات التي تعرضت لها خلال سنوات النزاع، ومنها اتهامها بالتزوير والسرقة.وواصلت حديثها: "الافتراء كان جامد أوي عليا، مفيش حكم هييجي 3 سنين غير لو بجد أنت كنت كذاب في كل حاجة وظلمت بني آدمة ظلم واضح، واتهمتها بالظلم والتزوير في كل أوراقها والسرقة، وهي مش كذابة".وأكدت زينة أنها أصبحت، من النزاع، تنظر إلى أحمد عز بصورة مختلفة، معتبرة أنها كشفت حقيقته، وقالت: "لو كان الأمر بالعكس واتحكم عليا 3 سنين، مكنش هيرحمني، لأنه ظالم ومفيش في قلبه رحمة".