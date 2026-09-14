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متفرقات

بالفيديو.. ابنة جويل مردينيان تلفت الأنظار في أول عرض أزياء لها

Lebanon 24
14-09-2026 | 10:24
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بالفيديو.. ابنة جويل مردينيان تلفت الأنظار في أول عرض أزياء لها
بالفيديو.. ابنة جويل مردينيان تلفت الأنظار في أول عرض أزياء لها photos 0
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لفتت إيلا صوفيا قدورة، ابنة خبيرة التجميل ورائدة الأعمال جويل مردينيان، الأنظار خلال مشاركتها في عرض أزياء بدبي، في أول تجربة لها على منصة عروض الأزياء، لتنتقل بخطوة جديدة من شغفها بالموضة وظهورها عبر مواقع التواصل إلى المجال بصورة أكثر احترافية.

وشاركت جويل متابعيها عبر "إنستغرام" مقطع فيديو وثّقت فيه تحضيراتها لحضور العرض، قبل أن تظهر ابنتها إيلا، البالغة 16 عاماً، على المنصة بثقة وهدوء، مرتدية فستاناً قصيراً ضيقاً من الأعلى مع تنورة من التول بتدرجات الشامبانيا وتفاصيل ذهبية، في إطلالة جمعت بين الطابع الرومانسي والعصري.

وحرصت جويل على حضور العرض برفقة زوجها ووالدتها وطفلها نايثن مارك، وبدت عليها علامات الفخر والسعادة وهي تتابع ابنتها أثناء سيرها على المنصة. كما لفت تفاعل شقيق إيلا الصغير الأنظار، إذ بدا عليه التأثر والفرح لحظة مرورها أمامه.

وعبّرت جويل عن فخرها بابنتها بتعليق على الفيديو قالت فيه: "هذه ابنتي تسير على منصة العرض"، مرفقة العبارة بقلوب حمراء.


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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)

 
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