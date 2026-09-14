الهاتف المحمول.. سبب خفي لظهور حب الشباب

أكد خبراء العناية بالبشرة وأطباء الجلد أن ملاامسة شاشة الهاتف المحمول المباشرة للوجه أثناء المكالمات الهاتفية قد تكون سبباً رئيسياً لظهور حب الشباب والتهابات البشرة، وذلك نتيجة تراكم كميات هائلة من البكتيريا، والزيوت، والغبار، وبقايا المكياج على سطح الجهاز الذكي نقلها باستمرار إلى مسام الجلد.



وأوضح المتخصصون أن الحرارة الصادرة عن الهاتف أثناء الاستخدام المطول تزيد من إفراز الدهون وتفتح المسام، مما يسهل تغلغل الجراثيم إلى الطبقات السطحية للبشرة ويتسبب في حدوث احمرار وتهيج، خاصة في منطقتي الخدين والفك.

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وللحفاظ على صحة الجلد ونضارته، يوصي الخبراء بضرورة تنظيف شاشات الهواتف وتطهيرها بشكل يومي باستخدام مسحات معقمة، مع التوجه لتقليل الملامسة المباشرة عبر استخدام السماعات السلكية أو اللاسلكية أثناء إجراء المكالمات.