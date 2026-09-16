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متفرقات

بين الفوائد والأضرار.. كيف يؤثر تطبيق العسل الطبيعي على بشرتك؟

Lebanon 24
16-09-2026 | 15:20
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بين الفوائد والأضرار.. كيف يؤثر تطبيق العسل الطبيعي على بشرتك؟
بين الفوائد والأضرار.. كيف يؤثر تطبيق العسل الطبيعي على بشرتك؟ photos 0
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يُعد العسل الطبيعي أحد أبرز المكونات التقليدية المستخدمة في روتين العناية بالبشرة، نظرًا لخصائصه المغذية والمرطبة؛ إلا أن تأثيره يختلف بحسب طريقة الاستخدام وطبيعة البشرة.

وتتمثل الفوائد الرئيسية لاستخدام العسل على الوجه في قدرته على الترطيب العميق، وتخفيف الالتهابات، وتطهير البشرة بفضل خصائصه المضادة للجراثيم والبكتيريا، فضلاً عن تسريع التخلص من خلايا الجلد الميتة وتجديد مظهر البشرة.
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وفي المقابل، قد يؤدي الاستخدام الخاطئ أو غير المناسب إلى بروز بعض المشاكل والمتاعب؛ منها انسداد المسام في حال عدم غسله جيدا، أو تحفيز ردود فعل تحسسية لدى ذوي البشرة الحساسة أو المصابين بحساسية حبوب اللقاح، إضافة إلى احتمالية تهيج البشرة عند خلطه بمكونات قوية دون تجريبها مسبقاً.

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