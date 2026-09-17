الميكروبليدنج وحواجب البودرة.. أيهما يمنحك المظهر الأفضل؟

لم تعد الحواجب المرتبة والممتلئة تتطلب وقتاً طويلاً أمام المرآة كل صباح، إذ أتاحت تقنيات المكياج شبه الدائم خيارات متعددة للحصول على حواجب محددة وطبيعية المظهر لفترات طويلة.

وتبرز بين هذه التقنيات طريقتان شائعتان هما الميكروبليدنج وحواجب البودرة، لكن الاختلاف بينهما لا يقتصر على طريقة التنفيذ، بل يشمل أيضاً شكل الحاجب النهائي، ومدة بقاء الصبغة، ونوع البشرة الذي قد يناسب كل تقنية.

الميكروبليدنج.. شعيرات دقيقة لمظهر طبيعي

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يعتمد الميكروبليدنج على أداة يدوية تحتوي على إبر دقيقة، يستخدمها المختص لرسم خطوط صغيرة تحاكي شكل شعيرات الحاجب الطبيعية، مع إدخال الصبغة في الطبقات السطحية من الجلد.

وتستغرق الجلسة عادة بين ساعة ونصف وساعتين، تليها جلسة متابعة بعد نحو 4 إلى 6 أسابيع لإجراء اللمسات التصحيحية عند الحاجة.

ومع مرور الوقت، تبدأ الصبغة في التلاشي تدريجياً، ويحتاج اللون والشكل عادة إلى جلسة تجديد كل 12 إلى 18 شهراً للحفاظ على النتيجة.

وتعد هذه التقنية خياراً شائعاً للأشخاص الذين يعانون من الحواجب الخفيفة أو غير المتساوية أو قليلة الكثافة، لأنها تمنح تأثيراً يحاكي الشعر الطبيعي بدلاً من المظهر المرسوم بشكل كامل.

حواجب البودرة.. تأثير المكياج يدوم لفترة أطول

تختلف تقنية حواجب البودرة في آلية تطبيقها، إذ يستخدم المختص جهازاً مزوداً بإبرة دقيقة لإدخال نقاط صغيرة من الصبغة في الطبقات السطحية للجلد.

والنتيجة تكون حواجب أكثر امتلاءً وتحديداً، تشبه في مظهرها استخدام بودرة أو قلم الحواجب، مع إمكانية اعتماد تقنية «الأومبريه» التي تجعل بداية الحاجب أفتح تدريجياً بينما يصبح الطرف أكثر قتامة.

وتستغرق الجلسة بين ساعتين وثلاث ساعات، وقد تحتاج بعض الحالات إلى جلسة متابعة بعد 4 إلى 8 أسابيع. ويمكن أن تستمر النتائج عادة لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام قبل الحاجة إلى تعزيز اللون.

ماذا يحدث بعد الجلسة؟

قد تبدو الحواجب في الأيام الأولى أكثر قتامة ووضوحاً مما هو متوقع، نتيجة التورم وأكسدة الصبغة. لكن اللون يبدأ بالتراجع تدريجياً مع التئام الجلد واستقرار الصبغة.

وقد تظهر قشور وجفاف في المنطقة المعالجة خلال فترة التعافي، وهي مرحلة طبيعية في الغالب، لكن المختصين يحذرون من محاولة إزالة القشور أو حك المنطقة، لأن ذلك قد يؤثر في ثبات الصبغة.

كما يُنصح بتجنب التعرض المباشر للشمس لمدة أسبوعين، والابتعاد عن الأنشطة التي تسبب التعرق الشديد، وعدم استخدام المكياج أو بعض مستحضرات العناية بالبشرة على المنطقة حتى اكتمال التئام الجلد.

المخاطر ليست غائبة

رغم الطابع التجميلي للإجراءين، فإن استخدام الإبر وإدخال الصبغة في الجلد يعني وجود مخاطر محتملة، من بينها الاحمرار والتورم والعدوى والحساسية وتكوّن الندبات.

لذلك، يؤكد خبراء الجلدية أهمية اختيار مختص مدرب ومرخص، والتأكد من الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم، واستخدام أدوات آمنة وأحادية الاستخدام عند الحاجة.

كما قد يُنصح بإجراء اختبار للصبغة مسبقاً للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي.

كم تبلغ التكلفة؟

تختلف الأسعار بحسب خبرة المختص وموقع العيادة والمواد المستخدمة. وتتراوح تكلفة الميكروبليدنج، وفق تقديرات الخبراء، بين 300 و700 دولار، بينما تتراوح تكلفة حواجب البودرة بين 300 و1200 دولار، مع بدء أسعار جلسات التعديل من نحو 100 دولار.

كيف تختارين التقنية المناسبة؟

يعتمد بشكل أساسي على المظهر المطلوب ونوع البشرة وحالة الحاجبين.

فمن تبحث عن تأثير يشبه الشعيرات الطبيعية قد تميل إلى الميكروبليدنج، بينما قد تكون حواجب البودرة أقرب إلى من تفضل مظهراً ممتلئاً ومحدداً يشبه المكياج.

وفي جميع الحالات، تبقى الاستشارة مع مختص مؤهل خطوة أساسية قبل الإجراء، لتحديد التقنية واللون والشكل المناسبين وتقييم مدى ملاءمة العلاج للبشرة.