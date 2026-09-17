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المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة ندى كوسا تزرع أرزة في غابة الفنانين في اهدن

Lebanon 24
17-09-2026 | 06:59
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ملكة جمال لبنان السابقة ندى كوسا تزرع أرزة في غابة الفنانين في اهدن
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⁠أستقبلت ادارة محمية حرج اهدن ملكة جمال لبنان السابقة ندى كوسا في مركز محمية اهدن في عين البياض ترافقها والدتها وقامت بغرس شجيرة من الارز في غابة الفنانين في محمية اهدن  بعد أن أستمعت الى شرح مقتضب عن خطة ادارة المحمية .
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وسلمت  ⁠مديرة محمية اهدن المهندسة سندرا كوسا الملكة كوسا شهادة تخلد أسمها ونصبة الارز من مشتل المحمية وتاريخ الغرس ، ثم رحبت بملكة جمال لبنان ٢٠٢٤ في اهدن وقالت بأنها "سعيدة أن تلتقيها وهي تحمل نفس عائلتها اضافة الى كونها شمالية من عكار" .



وأشارت الى أنها "دعت ندى كوسا الى غرس هذه الشجيرة على هامش حفل السفارة المكسيكية في لبنان ، وهي سعيدة لتلبيتها الدعوة وليكون لها شجرة في غابة غرس فيها غسان صليبا وراغب علامة وجورج خباز ومنى طايع ونادين الراسي والين لحود وريتا برصونا وغيرهم . 



كما نوهت بنشاط الملكة السابقة أنسانياً وبيئياً واجتماعياً . 
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