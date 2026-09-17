الملكة رانيا بإطلالة أنيقة في قصر الإليزيه

ظهرت رانيا العبدالله بإطلالة أنيقة خلال زيارتها الرسمية الأخيرة إلى العاصمة برفقة الملك عبدالله الثاني، مؤكدة حضورها اللافت في عالم الموضة الراقية، وإتقانها فن "الدبلوماسية عبر الأزياء".

وتألقت الملكة في باحة قصر الإليزيه، حيث كان في استقبالهما والسيدة الأولى بريجيت ماكرون. ووثقت الملكة هذه اللحظة عبر حسابها الرسمي، وكتبت: "مع جلالة الملك في قصر الإليزيه اليوم، شكراً للرئيس ماكرون والسيدة الأولى بريجيت ماكرون على حفاوة الاستقبال".