الملكة رانيا بإطلالة أنيقة في قصر الإليزيه

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ظهرت الملكة رانيا العبدالله بإطلالة أنيقة خلال زيارتها الرسمية الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية برفقة الملك الأردني عبدالله الثاني، مؤكدة حضورها اللافت في عالم الموضة الراقية، وإتقانها فن "الدبلوماسية عبر الأزياء".
وتألقت الملكة في باحة قصر الإليزيه، حيث كان في استقبالهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى بريجيت ماكرون. ووثقت الملكة هذه اللحظة عبر حسابها الرسمي، وكتبت: "مع جلالة الملك في قصر الإليزيه اليوم، شكراً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى بريجيت ماكرون على حفاوة الاستقبال".