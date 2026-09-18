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المرأة

سر البشرة الشابة.. الاستمرارية قبل كل شيء

Lebanon 24
18-09-2026 | 23:00
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تشير تقارير ودراسات حديثة إلى أن العناية بالبشرة تحتاج إلى وقت وصبر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواجهة علامات التقدم في العمر، مثل الخطوط الدقيقة والتصبغات وفقدان مرونة الجلد.

ففي حين يمكن ملاحظة تحسن الترطيب خلال فترة قصيرة، تحتاج معظم المكونات الفعالة المستخدمة لتحسين مظهر البشرة إلى أسابيع أو أشهر من الاستخدام المنتظم حتى تظهر نتائجها بوضوح.

ولهذا، ينظر خبراء البشرة إلى العناية اليومية باعتبارها استراتيجية طويلة الأمد، وليس مجموعة من المنتجات التي يفترض أن تمنح نتائج فورية. كما أن استخدام مكونات رائجة من دون وجود أدلة علمية كافية على فعاليتها قد لا يقدم للبشرة الفائدة المتوقعة.

الحماية من الشمس تبدأ مبكراً

 
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تظل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية إحدى أهم الخطوات للحفاظ على البشرة مع مرور الوقت، إذ يرتبط التعرض المتراكم للشمس بظهور التجاعيد والتصبغات وفقدان مرونة الجلد وتضرر بنيته.

وأظهرت تجربة عشوائية استمرت نحو خمس سنوات أن الأشخاص الذين استخدموا واقي الشمس يومياً ظهرت لديهم علامات شيخوخة جلدية أقل بنسبة 24% مقارنة بمن استخدموه وفق تقديرهم الشخصي.

ورغم أن هذه الدراسة ليست حديثة، فإن نتائجها لا تزال تدعم أهمية الحماية من الشمس ضمن أي روتين طويل الأمد للعناية بالبشرة.

ولا يقتصر الأمر على اختيار واقٍ شمسي بعامل حماية مرتفع، بل ينبغي استخدام منتج واسع الطيف بصورة منتظمة وإعادة تطبيقه عند الحاجة، إلى جانب الاستعانة بوسائل حماية أخرى، مثل القبعات والملابس المناسبة.

الريتينويدات تحتاج إلى وقت

 

تحتل الريتينويدات مكانة مهمة بين المكونات المستخدمة لمواجهة علامات التقدم في العمر، إذ يمكن أن تساهم في تجدد خلايا الجلد وتحسين مظهر الخطوط ودعم الكولاجين.

وتشير مراجعة علمية منشورة عام 2025 إلى فعالية مشتقات الريتينويد التجميلية، مثل الريتينول والريتينال، في تحسين بعض مظاهر شيخوخة البشرة الناتجة عن التعرض للشمس.

كما خلصت مراجعة منهجية وتحليل شبكي نُشرا في العام نفسه، وشملا 23 تجربة عشوائية و3905 مشاركين، إلى أن التريتينوين والريتينول أظهرا تحسناً مهماً في التجاعيد الدقيقة، كما ارتبطا بتحسن فرط التصبغ.

وفي دراسة عشوائية أخرى نُشرت عام 2025، تمت مقارنة استخدام أدابالين بتركيز 0.1% مع مجموعة لم تستخدم علاجاً مضاداً للشيخوخة، مع اعتماد جميع المشاركين على روتين أساسي يتضمن واقي الشمس والمرطب والمنظف. واستمرت المتابعة حتى ستة أشهر، ما يؤكد أهمية منح هذه المكونات وقتاً كافياً قبل تقييم نتائجها.

فيتامين C ليس حلاً سريعاً

 

ينطبق الأمر نفسه على فيتامين C الموضعي، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة ودوره في تكوين الكولاجين والتعامل مع التصبغات.

وأظهرت مراجعة منهجية شملت سبع دراسات و139 متطوعاً تحسناً في نعومة البشرة والتجاعيد وبعض مظاهر التصبغ، لكنها أشارت إلى أن الاستخدام طويل الأمد قد يكون ضرورياً للوصول إلى تغيرات ملحوظة.

كما خلصت مراجعة أخرى إلى أن الأدلة السريرية المتعلقة بفيتامين C واعدة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات ذات الجودة والحجم الأكبر.

النياسيناميد لدعم صحة البشرة

 

يعد النياسيناميد من المكونات التي يمكن دمجها ضمن روتين العناية اليومي، إذ يرتبط بعدة جوانب من صحة البشرة، من بينها دعم الحاجز الجلدي وتحسين الملمس والتصبغات.

وفي دراسة استمرت 12 أسبوعاً، أدى استخدام تركيبة تحتوي على 5% من النياسيناميد إلى تحسن الخطوط والتجاعيد والبقع التصبغية وملمس البشرة والاحمرار مقارنة بالتركيبة الضابطة.

كما وجدت دراسة سريرية منشورة عام 2025 أن تركيبة تحتوي على النياسيناميد حسّنت ترطيب الطبقة القرنية وخفضت فقدان الماء عبر البشرة لدى مشاركات أكبر سناً.

صحة البشرة لا تتعلق بالتجاعيد فقط

 

لا تركز الأبحاث الحديثة على التجاعيد وحدها، بل تنظر إلى البشرة باعتبارها نسيجاً حياً يتأثر بالالتهاب والإجهاد التأكسدي ووظيفة الحاجز الجلدي والعوامل البيئية.

وأشارت مراجعة منشورة عام 2026 إلى ارتباط التغذية والنشاط البدني والنوم والتوتر والتعرض لبعض المواد الضارة بآليات أساسية في شيخوخة الجلد، من بينها الإجهاد التأكسدي والالتهاب والتغيرات التي تطرأ على الكولاجين ووظيفة الحاجز الجلدي.

وبذلك، لا تقتصر العناية طويلة الأمد بالبشرة على المستحضرات، بل تمتد أيضاً إلى العادات اليومية ونمط الحياة.

الاستمرارية أهم من كثرة المنتجات

 

يبدأ الروتين الجيد من الأساسيات: تنظيف لطيف، وترطيب يساعد على الحفاظ على الحاجز الجلدي، وحماية يومية من الشمس، ثم إضافة مكونات فعالة تتناسب مع احتياجات البشرة.

كما أن تغيير المنتجات باستمرار قد يجعل من الصعب معرفة ما الذي أحدث فرقاً فعلياً، بينما يمنح الالتزام بروتين مناسب لفترة كافية فرصة أفضل لتقييم النتائج.

وفي النهاية، لا تتغير البشرة بين ليلة وضحاها، ولا يمكن بناء نتائج طويلة الأمد خلال أسابيع قليلة. لذلك، فإن الجمع بين المكونات المدروسة والحماية المستمرة من الشمس والالتزام بروتين مناسب، مع منح البشرة الوقت الكافي للاستجابة، يظل من أهم الأسس للحفاظ على صحتها ومظهرها مع مرور السنوات.

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