بسبب حفل زفاف.. 3 أشخاص يطاردون مطربة شعبية

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وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 11 أيلول الجاري، عندما تقدمت المطربة، المقيمة بمحافظة ، ببلاغ إلى مركز شرطة أشمون، اتهمت فيه 3 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، بمطاردتها ومحاولة التعدي عليها بالأيدي وعصا خشبية. كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على ، ظهرت خلاله مطربة شعبية وهي تستغيث، بعدما تعرضت للمطاردة من جانب 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي، ومحاولتهم التعدي عليها باستخدام عصا خشبية بمحافظة المنوفية.وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 11 أيلول الجاري، عندما تقدمت المطربة، المقيمة بمحافظة ، ببلاغ إلى مركز شرطة أشمون، اتهمت فيه 3 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، بمطاردتها ومحاولة التعدي عليها بالأيدي وعصا خشبية.

وبحسب ما نشرته الداخلية في بيانها مساء أمس الجمعة، كشفت التحريات أن الخلاف بدأ بسبب حفل زفاف كان من المقرر أن تحييه المطربة يوم 10 أيلول، بعدما كانت قد تعاقدت على إحياء الحفل، إلا أنها رفضت النزول من السيارة لدى وصولها إلى المكان.

وأوضحت المطربة أنها اتخذت قرارها بسبب تخوفها من الزحام الشديد وانخفاض مستوى الإضاءة في مكان إقامة الحفل، قبل أن تنصرف من المكان.



وعقب ذلك، نشرت مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد علمها بقيام أحد المشكو في حقهم بتحرير محضر ضدها يوم 14 أيلول، يتضرر فيه من عدم إحيائها حفل الزفاف.

وتمكنت من تحديد وضبط الأشخاص الثلاثة الذين ظهروا في مقطع الفيديو، بالإضافة إلى ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، موضحين أن المطربة كانت قد تسلمت مبلغاً مالياً مقابل إحياء حفل الزفاف، إلا أنها عقب وصولها إلى المكان رفضت النزول من السيارة وغادرت، وهو ما تسبب، بحسب أقوالهم، في إحراجهم أمام الأهالي.



وأضافوا أنهم تتبعوها في محاولة لاستيقافها، فيما قامت المطربة لاحقاً برد المبلغ المالي من خلال وكيلها. (العربية)