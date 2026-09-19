هل ستُشارك ياسمين عبد العزيز في سباق دراما رمضان 2027؟

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أعلنت مؤخرا الفنانة موقفها من المشاركة في موسم 2027، كاشفة أنها لم تتعاقد حتى الآن على أي مسلسل، وأن حسم قرارها يتوقف على إيجاد سيناريو مناسب.وقالت ياسمين خلال حضورها حفل توزيع في دورته الـ23، إنها انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد "خلي بالك من نفسك"، ولم ترتبط حتى الآن بعمل درامي للموسم الرمضاني المقبل.وأضافت: "أنا لسة مخلصة فيلم، ولم أتعاقد على أي مسلسل لرمضان 2027.. ولو ورق كويس ممكن، ولكن لحد دلوقتي لم أحسم قراري".ولفتت إلى أن التحضير لأي مسلسل يُعرض خلال شهر يتطلب وقتًا كافيًا قبل بدء التصوير، مشيرة إلى أنها لا تريد اتخاذ قرار سريع لمجرد المشاركة في الموسم، وإنما تبحث عن نص وشخصية يدفعانها لخوض التجربة.وأكدت أن السيناريو يمثل العامل في تحديد موقفها من المشاركة في الموسم المقبل، بالتزامن مع استمرارها في قراءة عدد من المشروعات الدرامية المعروضة عليها.