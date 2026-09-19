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المرأة

هل ستُشارك ياسمين عبد العزيز في سباق دراما رمضان 2027؟

Lebanon 24
19-09-2026 | 16:00
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هل ستُشارك ياسمين عبد العزيز في سباق دراما رمضان 2027؟
هل ستُشارك ياسمين عبد العزيز في سباق دراما رمضان 2027؟ photos 0
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أعلنت مؤخرا الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز موقفها من المشاركة في موسم دراما رمضان 2027، كاشفة أنها لم تتعاقد حتى الآن على أي مسلسل، وأن حسم قرارها يتوقف على إيجاد سيناريو مناسب.
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وقالت ياسمين خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست في دورته الـ23، إنها انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد "خلي بالك من نفسك"، ولم ترتبط حتى الآن بعمل درامي للموسم الرمضاني المقبل.

وأضافت: "أنا لسة مخلصة فيلم، ولم أتعاقد على أي مسلسل لرمضان 2027.. ولو ورق كويس ممكن، ولكن لحد دلوقتي لم أحسم قراري".

ولفتت إلى أن التحضير لأي مسلسل يُعرض خلال شهر رمضان يتطلب وقتًا كافيًا قبل بدء التصوير، مشيرة إلى أنها لا تريد اتخاذ قرار سريع لمجرد المشاركة في الموسم، وإنما تبحث عن نص وشخصية يدفعانها لخوض التجربة.

وأكدت أن السيناريو يمثل العامل الرئيسي في تحديد موقفها من المشاركة في الموسم المقبل، بالتزامن مع استمرارها في قراءة عدد من المشروعات الدرامية المعروضة عليها.
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