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المرأة

هجوم على نجمة "ذا فويس كيدز".. وهكذا اعتذرت

Lebanon 24
20-09-2026 | 02:59
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هجوم على نجمة ذا فويس كيدز.. وهكذا اعتذرت
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قدمت الفنانة الشابة جويرية حمدي، نجمة برنامج "ذا فويس كيدز"، اعتذاراً عن الفيديو الذي علقت فيه على منشورات متداولة بشأن صراخ المرأة أثناء الولادة، بعد تعرضها لانتقادات واسعة.
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وقالت جويرية، عبر حسابها في "فيسبوك"، إنها لن تحاول تبرير موقفها، مؤكدة أن حديثها مع متابعيها كان بهدف مشاركة أفكارها والاستماع إلى آرائهم، من دون قصد الإساءة إلى أحد.
جويرية حمدي


وأوضحت أنها تناولت الموضوع لشعورها بأن ما نُشر يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي وتكريمه للمرأة، قبل أن تكتشف أن الحساب الذي تداول تلك المعلومات غير حقيقي ويهدف إلى السخرية من الإسلام، مضيفة: "أنا غلطانة فعلاً".

واعترفت جويرية بأنها لم تتحر الدقة بشأن مصدر المعلومات، كما كان عليها التعامل بحذر أكبر مع الموضوع، خصوصاً أن عدداً من متابعيها من الأطفال والفتيات الصغيرات، مؤكدة أنها ستعمل على عدم تكرار الخطأ.

وفي المقابل، عاتبت الذين وجهوا الشتائم والإساءات إليها وإلى أسرتها، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يأتي الانتقاد في صورة نصيحة بعيداً عن التجريح.

واختتمت حديثها بالتأكيد أنها شخص عادي يخطئ ويتعلم، داعية متابعيها إلى مساعدتها على تطوير نفسها بالنصيحة من دون إساءة.
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