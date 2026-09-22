تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

الكافيار للعناية بالبشرة.. هل يستحق لقب الذهب الأسود؟

Lebanon 24
22-09-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الكافيار للعناية بالبشرة.. هل يستحق لقب الذهب الأسود؟
الكافيار للعناية بالبشرة.. هل يستحق لقب الذهب الأسود؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 ارتبط الكافيار طويلًا بالموائد الفاخرة، لكنه دخل خلال السنوات الأخيرة إلى عالم مستحضرات العناية بالبشرة والمكملات، مع وعود بتحسين الترطيب والمرونة وتقليل علامات الشيخوخة.

والكافيار هو البطارخ غير المخصبة لأسماك الحفش، التي تواجه تهديدات كبيرة بالانقراض. وقد يصل سعر بعض أنواعه، مثل كافيار البيلوجا، إلى آلاف الدولارات للكيلوغرام.

ويحتوي الكافيار على البروتينات والأحماض الأمينية والمعادن وأحماض أوميغا-3، إضافة إلى مركبات دفعت الباحثين إلى دراسة تأثيرها المحتمل في إنتاج الكولاجين وحمض الهيالورونيك ومقاومة الإجهاد التأكسدي.

ماذا تقول الدراسات؟

 
Advertisement

أظهرت تجربة بشرية صغيرة نُشرت عام 2023، وشملت 45 شخصًا، أن تناول مستخلص الكافيار لمدة 8 أسابيع ارتبط بتحسن بعض مؤشرات ترطيب البشرة ومرونتها والتجاعيد مقارنة بالعلاج الوهمي.

كما بحثت دراسة أخرى تأثير زيت الكافيار في مستحضرات موضعية، وشملت 102 أشخاص، وسجلت تحسنًا في الترطيب والمرونة واللمعان وبعض مؤشرات التجاعيد بعد أربعة أسابيع.

لكن المستحضر احتوى على مكونات أخرى، مثل السيراميدات والأدينوزين ومستخلص التوت البري، لذلك لا يمكن الجزم بأن الكافيار وحده كان وراء هذه النتائج.

وأظهرت دراسة أخرى أجريت على خلايا وفئران أن مستخلص الكافيار قد يساعد في الحد من بعض أضرار الأشعة فوق البنفسجية المرتبطة بالشيخوخة الضوئية، لكن هذه النتائج لا تزال قبل سريرية ولم تثبت لدى البشر.

هل الكافيار فعّال وآمن؟

 

تشير الأدلة الأولية إلى إمكانات واعدة للكافيار في ترطيب البشرة وتحسين مرونتها ودعم إنتاج الكولاجين، لكن الدراسات البشرية ما تزال قليلة، وأحجام عيناتها صغيرة وفترات متابعتها قصيرة.

كما أن اختلاف تركيبات المنتجات وتركيزاتها يجعل من الصعب تعميم نتائج دراسة على جميع مستحضرات الكافيار.

وبالتالي، لا توجد حتى الآن أدلة كافية للقول إن الكافيار يعيد الشباب إلى البشرة أو أن ارتفاع سعر المنتجات المحتوية عليه يعني بالضرورة نتائج أفضل.

مواضيع ذات صلة
بدائل غير جراحية للعناية بالتجاعيد… مستحضرات تستحق التجربة
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تستحق تجربة الثلج للبشرة؟
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أخطاء تُضعف فعالية روتين العناية بالبشرة
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
روتين العناية بالبشرة.. من التفتيح إلى علاج التصبغات
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24

التوت البري

المعادن

أوميغا

توت ⚔️

البشري

العلا

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-22
Lebanon24
23:00 | 2026-09-21
Lebanon24
16:00 | 2026-09-21
Lebanon24
14:00 | 2026-09-21
Lebanon24
12:16 | 2026-09-21
Lebanon24
08:03 | 2026-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24