طريقة بسيطة للتخلص من روائح الملابس والبقع العنيدة

يعاني كثيرون من بقاء روائح العرق في الملابس الرياضية أو رائحة الرطوبة والعفن في المناشف رغم غسلها مرات عدة، ما يدفع إلى البحث عن طرق إضافية للتخلص من الأوساخ والروائح العالقة داخل الألياف.

ويبرز هنا «النقع اليدوي» كخطوة إضافية قبل ، بعدما عاد هذا الأسلوب للانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، باعتباره وسيلة قد تساعد في التعامل مع الملابس شديدة الاتساخ والبقع والروائح العنيدة.

ويعتمد النقع على غمر الملابس في الماء مع كمية مناسبة من منظف الغسيل وتركها لفترة محددة، بما يسمح للماء والمنظف بالتغلغل داخل الألياف وتفكيك بعض الأوساخ. وتختلف مدة النقع بحسب نوع القماش ودرجة الاتساخ، وقد تمتد من 30 دقيقة إلى ساعات عدة.

ويمكن أن يساعد النقع في التعامل مع بعض بقع البروتين، مثل والحليب والبيض، كما قد يساهم في إزالة بعض بقع الدهون والروائح وتحسين مظهر الملابس التي تعرضت للبهتان أو الاصفرار.

لكن الإفراط في النقع قد يؤدي إلى انتقال الألوان، وتراكم بقايا المنظفات، وظهور روائح غير مرغوبة نتيجة بقاء الملابس مبللة لفترة طويلة. كما لا يناسب النقع الأقمشة الحساسة، مثل الحرير والصوف، أو القطع التي تحمل تعليمات التنظيف الجاف.

ويُنصح كذلك بعدم خلط مواد التنظيف المختلفة، والالتزام بتعليمات المنتجات وبطاقة العناية بالملابس.

وبعد انتهاء النقع، تُنقل الملابس إلى الغسالة لإتمام دورة الغسيل وشطفها جيدًا، ليبقى النقع خطوة إضافية يمكن اللجوء إليها عند الحاجة، وليس بديلًا عن الغسيل المعتاد.