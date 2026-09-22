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المرأة

فنانة قديرة تعتزل الفن.. وتطالب الفنانين بعدم الاتصال بها

Lebanon 24
22-09-2026 | 07:45
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فنانة قديرة تعتزل الفن.. وتطالب الفنانين بعدم الاتصال بها
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أعلنت الفنانة والكاتبة المصرية القديرة نادية رشاد اعتزالها النهائي للتمثيل وكتابة السيناريو، حاسمة موقفها من التواجد في الساحة الفنية.
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وصرحت رشاد في الوقت ذاته بعدم رغبتها في تلقي الاتصالات أو محاولات المواساة من زملائها في الوسط الفني.

وقالت نادية رشاد، في منشور عبر حسابها الشخصي موجهة رسالتها للجميع: "لكل من يهمه الأمر، أنا لم أعد أُمثل أو أكتب السيناريو، ولا أرحب بمكالمة من أي زميل، رغم احترامي للجميع"، مشيرة إلى أن هذا التوضيح يأتي كتحصيل حاصل لقرارات اتخذتها تدريجياً منذ سنوات، بدءاً من التوقف عن العمل الإذاعي.

وأرجعت الفنانة القديرة أسباب اعتزالها التمثيل التلفزيوني إلى المشقة البدنية الكبيرة، قائلة إن المتاعب الجسمانية للمهنة فاقت قدرتها على المواصلة، فضلاً عن أن جودة الأعمال المعروضة عليها حالياً تنقص كثيراً عما قدمته خلال مسيرتها الطويلة ونالت عنه الجوائز.

وفيما يتعلق بقرار اعتزال كتابة السيناريو، أوضحت رشاد أن آليات تنفيذ الأعمال الدرامية تغيرت بأسلوب يضر بصحة الكاتب وجودة العمل؛ إذ أصبح المطلوب هو الكتابة أثناء تصوير العمل، مع وجود تدخلات كبيرة في عمل المؤلف، يضاف إلى ذلك اشتراط حضور الكاتب أيام التصوير وجزءاً من المونتاج، وهو ما اعتبرته أمراً يفوق طاقتها وقدرتها البدنية.

كما أعربت الفنانة المصرية عن رفضها للمكالمات المفاجئة من بعض الزملاء القدامى بداعي تقديم الدعم أو "التربيت على الكتف" بزعم أنها لم تنل ما تستحقه، مشددة على أنها لا تشعر بأي غبن بل ترى نفسها محظوظة وممتنة لما حققته في مسيرتها، وقالت: "والله إني أعتبر نفسي محظوظة بما أنعم الله عليّ من التوفيق، وأشكره سبحانه دائمًا". (روسيا اليوم)
 
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