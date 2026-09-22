تايلور سويفت تحصد جائزة مهمة ضمن الموسيقى المصورة

أعلنت شبكتا CBS وMTV أن المغنية الأميركية تايلور سويفت ستكون أول فنانة تحصد جائزة «المخرج الفنان» المستحدثة ضمن حفل توزيع جوائز mtv للموسيقى المصورة هذا العام، والتي تهدف إلى تكريم الموسيقيين الذين أسهمت أعمالهم خلف الكاميرا في إنتاج مقاطع الفيديو الموسيقية وتطوير أساليب السرد البصري.
وأوضحت الشبكتان أن الجائزة الممنوحة لسويفت، الحائزة على 14 جائزة غرامي، تأتي تقديراً لمسيرة إبداعية متواصلة ومؤثرة، وللفنانين الذين تجاوزوا الحدود الإبداعية وطوروا أسلوباً إخراجياً مميزاً.
ويُقام حفل جوائز mtv للموسيقى المصورة في لوس أنجلوس، ويقدمه سنوب دوج، على أن يُبث مباشرة عبر قناتي CBS وMTV، إلى جانب خدمة Paramount+ في الولايات المتحدة، فيما سيكون متاحاً دولياً عبر Paramount+ وMTV في اليوم التالي.
وحظيت سويفت، التي رُشحت سبع مرات لجائزة أفضل إخراج في جوائز MTV للموسيقى المصورة وفازت بها أربع مرات، بإشادة واسعة على أعمالها الإخراجية، من بينها The Fate of Ophelia وOpalite وAnti-Hero.
وإلى جانب مسيرتها في مجال الإخراج، فازت سويفت أربع مرات بجائزة غرامي لأفضل ألبوم للعام. ووفقاً لمجلة Billboard، نقلاً عن بيانات شركة Luminate المتخصصة في تتبع مبيعات الموسيقى، حقق أحدث ألبوماتها The Life of a Showgirl مبيعات في أسبوعه الأول تجاوزت مبيعات أي ألبوم آخر في العصر الحديث خلال الفترة نفسها من طرحه.