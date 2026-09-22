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المرأة

قبل العشاء...مشروب بسيط قد يساعدك على كبح الشهية

Lebanon 24
22-09-2026 | 16:00
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تشير الدراسات إلى أن تناول مشروب قبل وجبة العشاء قد يساعد في الحد من الشعور بالجوع وتقليل كمية الطعام المتناولة، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة في هذا المجال لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن نتائج كافية تؤكد أن مشروباً معيناً يمثل الخيار الأفضل بشكل ثابت للتحكم في الشهية، وفقاً لتقرير نشره موقع «Verywell Health».

الماء قبل العشاء

تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب الماء قبل الوجبة قد يعزز الشعور بالشبع لفترة قصيرة، وقد يساعد على تناول كميات أقل من الطعام من دون إضافة سعرات حرارية إلى النظام الغذائي.

وفي دراسة عشوائية متقاطعة شملت 14 شاباً يتمتعون بصحة جيدة، أدى شرب كوبين من الماء، أي نحو 568 ملليلتراً، مباشرة قبل الوجبة إلى زيادة الشعور بالشبع والرضا مقارنة بالحالة الضابطة. كما ارتبط شرب الماء قبل الوجبة بانخفاض الشعور بالجوع وتراجع كمية السعرات الحرارية المتناولة بنحو 23%.

كيف يمكن للماء أن يؤثر في الشهية؟

تشير الدراسات إلى أن الآلية التي يمكن أن يؤثر من خلالها الماء في التحكم بالشهية والوزن لا تزال غير واضحة بالكامل. ومن بين التفسيرات المحتملة أن امتلاء المعدة بالماء قد يزيد الإحساس بالشبع.

وفي إحدى الدراسات، أدى تمدد المعدة الناتج عن شرب 500 ملليلتر من الماء أو استخدام بالون مملوء بالماء إلى زيادة الشعور بالشبع وتنشيط مناطق في الدماغ مرتبطة بسلوك تناول الطعام.

كما خلصت مراجعة علمية لعدد من الدراسات الأولية إلى أن شرب الماء قبل الوجبات قد يساعد في تقليل الشعور بالجوع وكمية السعرات الحرارية المتناولة، رغم أن الشعور الذاتي بالشبع لم يتغير بشكل ملحوظ في جميع الدراسات.

العمر وتوقيت تناول الماء

وتشير الأبحاث إلى أن تأثير شرب الماء قبل الوجبات قد يختلف باختلاف العمر وتوقيت تناوله. فقد ظهر انخفاض كمية الطعام المتناولة بشكل أكثر ثباتاً لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن مقارنة بالشباب.

القهوة والشاي

أما القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، فتشير الدراسات إلى أنها قد تؤثر في الشهية، لكن الأدلة لا تزال غير كافية لاعتبار القهوة وسيلة موثوقة للتحكم في الشهية قبل العشاء مقارنة بالماء.

وأظهرت بعض الأبحاث أن تناول الكافيين قبل الوجبة بنحو 30 دقيقة إلى أربع ساعات قد يرتبط بانخفاض فوري في كمية السعرات الحرارية المتناولة، بينما لم يظهر تناول القهوة قبل الوجبة بثلاث إلى أربع ساعات ونصف تأثير واضح.

وفي دراسة أخرى شملت 21 بالغاً يتمتعون بصحة جيدة، أدى تناول الشاي الأخضر إلى زيادة معدل حرق الطاقة أثناء الراحة مقارنة بالماء، لكنه ارتبط أيضاً بشعور أكبر بالجوع.

وبناءً على ذلك، تشير الدراسات إلى أن الماء قد يكون خياراً بسيطاً ومنخفض السعرات يمكن تناوله قبل العشاء للمساعدة على الشعور بالشبع، لكن تأثيره في الشهية يختلف بين الأشخاص، ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد مدى فعاليته على المدى الطويل.

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