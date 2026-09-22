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المرأة

البنفسجي الداكن يتصدر ديكورات خريف 2026

Lebanon 24
22-09-2026 | 23:00
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البنفسجي الداكن يتصدر ديكورات خريف 2026
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يبدو أن درجات البنفسجي المتوسطة والداكنة، خصوصاً الباذنجاني والتوتي، تتجه لتكون من أبرز ألوان الديكور في خريف 2026، مستعيدةً أجواء الريترو بأسلوب أكثر عصرية وفخامة.

ويمنح البنفسجي المساحات المنزلية طابعاً غنياً وجريئاً، ويمكن تنسيقه بسهولة مع درجات هادئة مثل الأبيض الكريمي، والجملي، والجوزي، والأخضر الزيتوني، إلى جانب النحاس.

ولإبراز جمال الدرجات الداكنة منه، يُنصح باستخدام إضاءة دافئة بدرجة 2700 كلفن، خصوصاً عند اعتماده على الجدران، لأن الإضاءة البيضاء قد تُظهر الجانب الأزرق والبارد من اللون.

كما يبرز البنفسجي بشكل لافت في الأثاث والمنسوجات الثقيلة، مثل المخمل والموهير والصوف، ويمكن إدخاله إلى المنزل من خلال الأرائك والكراسي، أو اللوح الأمامي للسرير، أو خزائن المطبخ والحمام.

 
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أما عند استخدامه على الجدران، فمن الأفضل اختيار التشطيبات المطفأة أو الساتان لإخفاء عيوب الأسطح، مع تجنب المبالغة في دمجه مع ألوان قوية أخرى حتى لا تبدو المساحة مزدحمة.

وتتمثل الفكرة الأبرز هذا الخريف في استخدام البنفسجي بثقة وتكراره في أكثر من عنصر داخل الغرفة، بدلاً من الاكتفاء بلمسة صغيرة، ما يمنحه حضوراً متماسكاً ويحوّله إلى نقطة جذب رئيسية في الديكور.

 
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الساتان

الزيتون

الكريم

جمال ا

زيتوني

الجوز

ديكو

نحاس

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