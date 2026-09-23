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المرأة

بعد تشبيهه النساء بالسيارات.. إعلامية شهيرة تُهاجم أحمد العوضي!

Lebanon 24
23-09-2026 | 02:00
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بعد تشبيهه النساء بالسيارات.. إعلامية شهيرة تُهاجم أحمد العوضي!
بعد تشبيهه النساء بالسيارات.. إعلامية شهيرة تُهاجم أحمد العوضي! photos 0
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بعد تصريحات الفنان المصري أحمد العوضي عن السيارات خلال ظهوره في بودكاست مع الإعلامي محمد قيس، والتي ربط خلالها بين انتقاله من سيارة الى أخرى ومراحل مختلفة من حياته، انهالت الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
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ورغم اعتذار العوضي لطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز وتأكيده أنه لم يقصد الإساءة الى أي شخص وأن حديثه لم يكن يقصد العلاقات العاطفية، اتسعت دائرة الانتقادات النسائية لتشمل عددًا من الإعلاميات والشخصيات العامة، اللاتي تفاعلن مع التشبيه الذي استخدمه العوضي، وأبدين اعتراضهن عليه بطرق مختلفة، بعضها اتخذ طابعًا ساخرًا.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني من أبرز المنتقدات لتصريحات العوضي، وأول من فتحت باب السخرية من تصريحاته، إذ رفضت اعتذاره الموجه الى ياسمين عبد العزيز، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بها وحدها.

وكتبت رضوى عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة: "اعتذارك غير مقبول"، مضيفة أن حديثه، من وجهة نظرها، أساء الى نساء مصر والوطن العربي بسبب التشبيه الذي استخدمه.

واختتمت رسالتها مطالبة العوضي بأن يكون اعتذاره أوسع، قائلة: "فلما تعتذر.. اعتذر لكل ستات الوطن العربي".

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مواقع التواصل الاجتماعي

ياسمين عبد العزيز

رضوى الشربيني

أحمد العوضي

عبد العزيز

محمد قيس

الشربين

بودكاست

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