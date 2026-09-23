بعد تشبيهه النساء بالسيارات.. إعلامية شهيرة تُهاجم أحمد العوضي!

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بعد تصريحات الفنان المصري عن السيارات خلال ظهوره في مع الإعلامي ، والتي ربط خلالها بين انتقاله من سيارة الى أخرى ومراحل مختلفة من حياته، انهالت الانتقادات عبر .ورغم اعتذار لطليقته الفنانة وتأكيده أنه لم يقصد الإساءة الى أي شخص وأن حديثه لم يكن يقصد العلاقات العاطفية، اتسعت دائرة الانتقادات النسائية لتشمل عددًا من الإعلاميات والشخصيات العامة، اللاتي تفاعلن مع التشبيه الذي استخدمه العوضي، وأبدين اعتراضهن عليه بطرق مختلفة، بعضها اتخذ طابعًا ساخرًا.وكانت الإعلامية من أبرز المنتقدات لتصريحات العوضي، وأول من فتحت باب السخرية من تصريحاته، إذ رفضت اعتذاره الموجه الى ياسمين ، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بها وحدها.وكتبت رضوى عبر حسابها على " " قائلة: "اعتذارك غير مقبول"، مضيفة أن حديثه، من وجهة نظرها، أساء الى نساء مصر والوطن العربي بسبب التشبيه الذي استخدمه.واختتمت رسالتها مطالبة العوضي بأن يكون اعتذاره أوسع، قائلة: "فلما تعتذر.. اعتذر لكل ستات الوطن العربي".