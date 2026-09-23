مع تبدّل الطقس... هكذا تحافظون على نضارة البشرة

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تفرض بداية فصل الخريف وتقلّبات درجات الحرارة بين برودة الصباح ودفء النهار تغييرات على روتين العناية بالبشرة، خصوصاً مع تراجع مستويات الرطوبة وما قد يرافق ذلك من جفاف وفقدان للنضارة.ومن أبرز الخطوات المقترحة استبدال المرطبات الصيفية الخفيفة بكريمات أكثر غنى، تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والسيراميد، للمساعدة في الحفاظ على ترطيب البشرة ودعم حاجزها الطبيعي.كما يُنصح بتجنب الإفراط في تقشير البشرة، والاكتفاء بذلك مرة أو مرتين أسبوعياً لإزالة الخلايا الميتة والحد من احتمالات التهيج.وتشمل العناية الخريفية أيضاً الاهتمام بترطيب الشفاه قبل تعرضها للجفاف والتشقق، من خلال استخدام المرطبات المناسبة، إلى جانب اعتماد إطلالات مكياج أكثر نعومة وطبيعية خلال هذا الفصل.ويبقى استخدام واقي الشمس ضرورياً حتى مع انتهاء الصيف، إذ لا يعني الطقس الغائم اختفاء الأشعة فوق البنفسجية، ما يجعل الحماية منها جزءاً أساسياً من للعناية بالبشرة.