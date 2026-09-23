تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

لماذا يزداد تساقط الشعر في الخريف؟

Lebanon 24
23-09-2026 | 16:14
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لماذا يزداد تساقط الشعر في الخريف؟
لماذا يزداد تساقط الشعر في الخريف؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلاحظ كثير من النساء مع بداية فصل الخريف زيادة في تساقط الشعر، وهي ظاهرة قد ترتبط بالتغيرات الموسمية والطقسية التي تؤثر في دورة نمو الشعر وتجعله أكثر عرضة للجفاف والتكسر.

ويمر الشعر طبيعياً بمراحل مختلفة من النمو والانتقال والتساقط، إلا أن التغيرات الموسمية قد تدفع عدداً أكبر من الخصل إلى مرحلة التساقط خلال فترة محددة. كما يساهم انخفاض درجات الحرارة والرطوبة واستخدام التدفئة المنزلية في زيادة جفاف فروة الرأس والشعر.
Advertisement

وتظهر في الخريف أيضاً آثار الأضرار التي تعرض لها الشعر خلال الصيف، نتيجة الشمس ومياه البحر والكلور والغسل المتكرر، إضافة إلى الصبغات والتصفيف الحراري، ما قد يجعله أكثر ضعفاً وهشاشة.

وقد يلعب التوتر وتغير أنماط النوم والعمل والروتين اليومي دوراً إضافياً في زيادة التساقط، خصوصاً في حالات الإجهاد الجسدي أو النفسي الشديد.

وللتخفيف من المشكلة، يُنصح باستخدام شامبو لطيف وتجنب المياه شديدة السخونة، مع ترطيب الشعر جيداً واتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتين والحديد والزنك، إلى جانب الحد من أدوات التصفيف الحراري والتسريحات المشدودة.

وفي حال استمرار التساقط بصورة شديدة أو ظهور فراغات واضحة في الشعر، يُنصح بمراجعة طبيب مختص لتحديد السبب واستبعاد وجود نقص غذائي أو مشكلة أخرى.
مواضيع ذات صلة
تغيرات موسمية.. لماذا يزداد تساقط الشعر بشكل ملحوظ في الخريف؟
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يسبب البروتين تساقط الشعر؟
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24
علامات تظهر قبل تساقط الشعر.. هل تعاني منها؟
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24
دقائق تصنع الفرق: حيلة بسيطة لوقف تساقط الشعر
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الروتين اليومي

الكلور

سي ال

روتي

شام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
14:08 | 2026-09-23
Lebanon24
10:20 | 2026-09-23
Lebanon24
08:21 | 2026-09-23
Lebanon24
06:37 | 2026-09-23
Lebanon24
04:09 | 2026-09-23
Lebanon24
02:00 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24