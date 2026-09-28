نجل ميريام فارس بإطلالة لافتة.. وشعره الطويل يجذب الأنظار (صورة)

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شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها صورة جديدة لابنها دايف، أثارت اهتمام الجمهور، رغم حرصها على عدم الكشف عن وجهه.
وبدا الطفل في الصورة من الخلف داخل المنزل، مرتديًا ملابس رياضية باللون الأزرق، فيما لفت شعره الطويل والمجعّد الأنظار، بعدما قامت والدته بتصفيفه على شكل جديلة.
وتحرص ميريام منذ سنوات على إبقاء تفاصيل واسعة من حياتها العائلية بعيدة عن الإعلام، ولا سيما ما يتعلق بطفليها، لذلك غالبًا ما تنشر صورهما بطريقة تحافظ من خلالها على خصوصيتهما، كما في هذه اللقطة الأخيرة.