3 ملثمين حاولوا اقتحام منزل ممثلة شهيرة.. وهذا ما حدث!

شهد منزل الممثلة الأميركية مونيت مازور في محاولة اقتحام، بعدما التقطت كاميرات المراقبة 3 أشخاص ملثمين وهم يحاولون التسلل إلى المكان.

Advertisement

وبحسب ما نقلته صحيفة " بوست"، انتبهت مازور إلى وجودهم مساء السبت، وواجهتهم، الأمر الذي دفعهم إلى الانسحاب سريعاً بعدما اكتشفوا أن المنزل ليس خالياً.



وحضرت شرطة إلى الموقع، وبدأت عمليات بحث في المنطقة، بينها الاستعانة بمروحية، لكن من دون التوصل إلى المشتبه بهم.

وخلال وجود الشرطة، بقيت مازور إلى جانب كلبها، فيما عُثر على آثار لرذاذ الفلفل على الممسحة الموجودة أمام مدخل المنزل.

وتبلغ قيمة منزل الممثلة، الذي يضم غرفتي نوم لوس أنجلوس، نحو 1.5 مليون دولار. ولم تسجل الشرطة أي توقيفات مرتبطة بالحادثة حتى .

وتبلغ مازور 50 عاماً، وبدأت نشاطها في الوسط الفني خلال تسعينيات القرن الماضي، وشاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات، أبرزها "All American" و"Blow" و"Castle" و"NCIS: Los Angeles"، كما خاضت تجربة الإنتاج في مسلسل "Snatch".