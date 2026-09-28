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متفرقات

3 ملثمين حاولوا اقتحام منزل ممثلة شهيرة.. وهذا ما حدث!

Lebanon 24
28-09-2026 | 07:18
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3 ملثمين حاولوا اقتحام منزل ممثلة شهيرة.. وهذا ما حدث!
3 ملثمين حاولوا اقتحام منزل ممثلة شهيرة.. وهذا ما حدث! photos 0
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شهد منزل الممثلة الأميركية مونيت مازور في هوليوود هيلز محاولة اقتحام، بعدما التقطت كاميرات المراقبة 3 أشخاص ملثمين وهم يحاولون التسلل إلى المكان.

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وبحسب ما نقلته صحيفة "كاليفورنيا بوست"، انتبهت مازور إلى وجودهم مساء السبت، وواجهتهم، الأمر الذي دفعهم إلى الانسحاب سريعاً بعدما اكتشفوا أن المنزل ليس خالياً.

وحضرت شرطة لوس أنجلوس إلى الموقع، وبدأت عمليات بحث في المنطقة، بينها الاستعانة بمروحية، لكن من دون التوصل إلى المشتبه بهم.

وخلال وجود الشرطة، بقيت مازور إلى جانب كلبها، فيما عُثر على آثار لرذاذ الفلفل على الممسحة الموجودة أمام مدخل المنزل.

وتبلغ قيمة منزل الممثلة، الذي يضم غرفتي نوم ويطل على لوس أنجلوس، نحو 1.5 مليون دولار. ولم تسجل الشرطة أي توقيفات مرتبطة بالحادثة حتى يوم الأحد.

وتبلغ مازور 50 عاماً، وبدأت نشاطها في الوسط الفني خلال تسعينيات القرن الماضي، وشاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات، أبرزها "All American" و"Blow" و"Castle" و"NCIS: Los Angeles"، كما خاضت تجربة الإنتاج في مسلسل "Snatch".

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