دقائق صباحية قد تغيّر مظهر وجهك.. ما هو "التدليك العكسي"؟

برزت تقنية تُعرف بـ"التدليك العكسي للوجه"، تعتمد على حركات لطيفة تهدف إلى تصريف السوائل المتجمعة في الوجه والتخفيف من الانتفاخ الذي يظهر خصوصاً بعد الاستيقاظ.

وتختلف هذه الطريقة عن التدليك التقليدي الذي يركز على الحركات الصاعدة، إذ تبدأ الحركات من منتصف الوجه والذقن باتجاه جانبي الوجه، ثم نزولاً عبر العنق وصولاً إلى منطقة الترقوة، بهدف دعم التصريف اللمفاوي وتقليل تجمع السوائل.

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وقد يساعد انخفاض الانتفاخ على إبراز خط الفك وجعل ملامح الوجه تبدو أكثر تحديداً بشكل موقت، إلى جانب تنشيط الدموية ومنح البشرة مظهراً أكثر حيوية.

ويمكن تطبيق التدليك باستخدام الأصابع أو أداة "غوا شا"، مع كمية قليلة من زيت الوجه لتسهيل الحركة، على أن يكون الضغط لطيفاً وتستغرق العملية بضع دقائق ضمن الروتين الصباحي.