"عيون الدمية" تعود إلى الواجهة.. صيحة مكياج لافتة

عادت صيحة "الرموش السفلية البارزة" إلى واجهة عالم المكياج، مستوحاة من إطلالات عارضة الأزياء تويغي التي اشتهرت بها خلال ستينيات القرن الماضي.

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وتعتمد الصيحة على إبراز الرموش السفلية بدلاً من التركيز حصراً على الرموش العلوية، من خلال وضع الماسكارا بطريقة تجعل الشعيرات أكثر وضوحاً وانفصالاً، أو رسمها بدقة للحصول على مظهر قريب من "عيون الدمية".

وتساعد هذه الطريقة على منح العينين مظهراً أكثر اتساعاً وحيوية، مع تقليل الحاجة إلى ظلال العيون الثقيلة أو رسم الآيلاينر المعقد.

كما تتميز بسهولة تطبيقها، إذ يمكن تمرير فرشاة الماسكارا بصورة عمودية على الرموش السفلية لإبرازها وتحديدها، ضمن إطلالة بسيطة مستوحاة من موضة الستينيات بروح عصرية.