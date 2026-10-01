بعد ظهور كائن غريب في غرفة نومها...إعلامية مصرية تستنجد بمتابعيها

أثارت الإعلامية تفاعلاً واسعاً عبر ، بعدما كشفت عن تعرضها لموقف أثار حالة من الخوف والقلق داخل منزلها، إثر ظهور كائن غريب في غرفة نومها، مؤكدة أنها لم تتمكن من العثور عليه رغم البحث عنه في أنحاء الغرفة.

وشاركت الببلاوي تفاصيل الواقعة مع متابعيها عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، مطالبةً إياهم بمساعدتها في التعرف إلى طبيعة الكائن، ومعرفة الطريقة المناسبة للتعامل معه.

وقالت الإعلامية إنها شاهدت الكائن داخل غرفة نومها، لكنها لم تتمكن من تحديد نوعه، مرجحةً أن يكون سحلية أو حرباء، مشيرةً إلى أن شكله أثار خوفها، خصوصاً بسبب رأسه وطريقة تحركه.

وأضافت أن الكائن يتغير لونه بحسب المكان الذي يتحرك فيه، موضحةً أنه بدا بلون الخشب عندما وقف عليه، ثم أصبح بلون البورسلين عند انتقاله إلى الأرض.

وأوضحت الببلاوي أن ما زاد من مخاوفها هو ظهور الكائن داخل غرفة النوم، بعدما كانت تعتقد أنه يتحرك فقط على الجدران أو في الحديقة، قبل أن تفاجأ بوجوده بالقرب من سريرها أثناء الليل.

وكشفت الببلاوي عن شدة خوفها من الكائن، موضحةً أنها اضطرت إلى النوم في غرفة ابنها على مدار يومين، مطالبةً متابعيها بعدم السخرية من مخاوفها.

وقالت إنها استعانت بشركة متخصصة في مكافحة الحشرات للتعامل مع الأمر، إلا أن الشركة لم تصل إلى المنزل في الموعد المحدد، في حين فشلت هي وأفراد أسرتها في العثور على الكائن رغم تفتيش الغرفة بالكامل.

وأشارت إلى أن ظهور الكائن يقتصر، بحسب ما لاحظته، على فترة الليل، وهو ما زاد من صعوبة العثور عليه.

وفي منشورها، طرحت الببلاوي مجموعة من التساؤلات بشأن طبيعة الكائن ومدى خطورته، متسائلةً عما إذا كان يمكن أن يؤذيها أو يقترب منها أثناء النوم، وما الطريقة الآمنة للتخلص منه.

وأكدت أنها لم تتمكن حتى الآن من تحديد مكان اختبائه أو الإمساك به، مطالبةً متابعيها بتقديم أي معلومات أو اقتراحات يمكن أن تساعدها في التعامل مع الموقف.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع استغاثتها، وانقسمت التعليقات بين محاولات لتحديد نوع الكائن الذي وصفته، وتقديم نصائح للتعامل معه، فيما ظلت هويته غير محسومة لعدم توفر صورة واضحة له.