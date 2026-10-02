تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

هل يساعد ماء الأرز على نمو الشعر؟

Lebanon 24
02-10-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل يساعد ماء الأرز على نمو الشعر؟
هل يساعد ماء الأرز على نمو الشعر؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أصبح ماء الأرز يحظى باهتمام متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره علاجًا طبيعيًا يساعد على الحصول على شعر طويل وصحي، رغم أن استخدامه كوسيلة للعناية بالشعر يعود إلى قرون في بعض الثقافات الآسيوية.

ويُحضّر ماء الأرز من خلال نقع الأرز أو طهيه في الماء، ويحتوي على نسبة مرتفعة من النشويات، إضافة إلى عدد من العناصر الغذائية، منها الإينوزيتول، وفيتامينَي E وB، والمغنيسيوم، والألياف، والزنك، والمنغنيز.

وترتبط بعض هذه العناصر الغذائية بصحة الشعر. فعلى سبيل المثال، يحتوي فيتامين E على مضادات أكسدة قد يكون لها دور في دعم نمو الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من بعض حالات تساقط الشعر. كما يُعد المغنيسيوم من المعادن المهمة للعديد من وظائف الجسم، في حين يرتبط نقص البيوتين، أحد فيتامينات مجموعة B، بتساقط الشعر. كذلك يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى تساقط الشعر، نظراً لدوره في نمو أنسجة الشعر وإصلاحها.

كيفية تحضير ماء الأرز للشعر

 
Advertisement

يمكن تحضير ماء الأرز بعدة طرق، من أبرزها طريقة النقع القصير، وذلك من خلال غسل كوب من الأرز ثم إضافة كوبين إلى ثلاثة أكواب من الماء وتركه منقوعًا لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين.

كما يمكن تحضيره من خلال طهي الأرز بكمية ماء أكبر من المعتاد، ثم تصفية الأرز والاحتفاظ بالماء الناتج. وهناك أيضًا طريقة التخمير، التي تعتمد على ترك ماء الأرز المنقوع لمدة يومين أو ثلاثة أيام.

ويُفضّل، وفقًا للمعلومات الواردة، استخدام طريقة النقع القصير عند تجربة ماء الأرز؛ إذ قد يؤدي الغلي إلى فقدان بعض الفيتامينات، بينما قد يسمح التخمير بنمو البكتيريا.

ولاستخدام ماء الأرز على الشعر، يُغسل الشعر بالشامبو ويُشطف كالمعتاد، ثم يُسكب ماء الأرز على الشعر ويُترك لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيدًا بالماء الدافئ.

هل يساعد ماء الأرز على نمو الشعر؟

 

رغم انتشار تجارب وتجارب شخصية تشير إلى أن ماء الأرز قد يساعد على نمو الشعر، لا توجد أدلة علمية كافية تثبت أنه يعزز نمو الشعر بشكل مباشر.

وتشير المعلومات إلى أن العديد من الدراسات التي تناولت الفيتامينات والمعادن الموجودة في ماء الأرز ركزت على الأشخاص الذين يعانون من نقص في هذه العناصر، وليس الأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية منها. كما أن معظم هذه الدراسات تناولت تأثير تناول الفيتامينات والمعادن عن طريق الفم، وليس تطبيقها مباشرة على الشعر.

الآثار الجانبية والاحتياطات

 

لا يرتبط استخدام ماء الأرز عادةً بمخاطر كبيرة، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من الأكزيما يُنصحون بتجربة كمية صغيرة على منطقة محدودة من الجلد أولًا أو استشارة طبيب الجلدية.

أما الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل الاعتماد على ماء الأرز كعلاج، لأن تساقط الشعر قد ينتج عن أسباب مختلفة، وبعضها يمكن علاجه بطرق مثبتة طبيًا.

طرق مثبتة للعناية بالشعر

 

للحفاظ على صحة الشعر ودعم نموه، يمكن التركيز على الحصول على غذاء متوازن ومعالجة أي نقص غذائي، خصوصًا فيتامينَي B وD والحديد والزنك وأحماض أوميغا-3 الدهنية. كما يُنصح بتقليل استخدام الحرارة والعلاجات الكيميائية، وتجنب تمشيط الشعر وهو مبلل، والحصول على قصات منتظمة للأطراف.

يُعد ماء الأرز من طرق العناية الطبيعية بالشعر التي انتشرت بشكل واسع، إلا أن شعبيته لا تعني وجود دليل علمي كافٍ على قدرته على تسريع نمو الشعر. ويمكن تجربته كجزء من روتين العناية بالشعر، مع الانتباه إلى أي تهيج جلدي واستشارة الطبيب عند وجود تساقط واضح أو مستمر للشعر.

مواضيع ذات صلة
هل يساعد غسل الشعر المتكرر على إطالته؟
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 22:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يسبب البروتين تساقط الشعر؟
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 22:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعيد السيرومات لون الشعر الأبيض؟
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 22:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ترتبط أدوية إنقاص الوزن بتساقط الشعر لدى الرجال؟
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 22:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24

المعادن

أوميغا

التركي

القصير

الشام

الترك

العلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:59 | 2026-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2026-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2026-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:58 | 2026-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
09:59 | 2026-10-02
Lebanon24
09:45 | 2026-10-02
Lebanon24
08:38 | 2026-10-02
Lebanon24
06:58 | 2026-10-02
Lebanon24
04:31 | 2026-10-02
Lebanon24
02:46 | 2026-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24