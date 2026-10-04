القصّة القصيرة تتصدر المشهد.. أبرز صيحات البوب لخريف 2026

تكشف إطلالات أسبوع الموضة في عن أبرز صيحات قصات البوب لخريف 2026، وسط توجه واضح نحو القصات القصيرة والعفوية التي تجمع بين الأناقة واللمسات الجريئة.

وتتنوع اتجاهات الموسم بين الغرة القصيرة جدًا، والفرق الجانبي، والقصات المستوحاة من الأسلوب الرياضي، إلى جانب البوب الكلاسيكي ذي الأطراف المقلوبة والقصات الحادة ذات الخطوط الدقيقة.

ويبدو أن الاتجاه الأبرز هذا الخريف يتمثل في قصات سهلة التصفيف، لكنها في الوقت نفسه تمنح صاحبتها حضورًا لافتًا وتعكس شخصيتها وأسلوبها الخاص.

الغرة القصيرة جدًا

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تعود الغرة القصيرة أو «Baby Bangs» بقوة هذا الموسم، لتمنح قصة البوب لمسة جريئة وعصرية. ويمكن تنسيقها مع قصة قصيرة تصل إلى مستوى الأذن تقريبًا، ما يضفي على الإطلالة طابعًا حادًا ولافتًا.

ورغم أن هذا النوع من الغرة يحتاج إلى عناية مستمرة للحفاظ على طوله وشكله، فإنه يعد خيارًا مناسبًا لمن تبحث عن تغيير واضح ومظهر مختلف.

البوب مع الفرق الجانبي

يحافظ البوب مع الفرق الجانبي على حضوره كخيار أنيق وعملي، خصوصًا أنه يبرز طبيعة الشعر وملمسه، كما يمنحه مزيدًا من الحجم والحركة.

ويضيف الفرق الجانبي لمسة عفوية إلى القصة، مع الحفاظ على مظهر أنيق يناسب مختلف أنواع الشعر.

البوب الرياضي

أما البوب الرياضي، فيأتي بطابع أكثر عفوية، مع قصة قصيرة تصل إلى مستوى الأذن أو شعر يتم دفعه إلى الخلف بطريقة طبيعية.

وتمنح هذه القصة مظهرًا يشبه قصات الشعر القصيرة المستوحاة من الأسلوب الذكوري، لكنها تحافظ في الوقت نفسه على لمسة عصرية ومرتبة، كما تساعد على إبراز ملامح الوجه.

البوب بطابع Preppy

وتواصل الأطراف المقلوبة حضورها ضمن أبرز اتجاهات الموسم، إذ تضيف إلى قصة البوب مزيجًا من الأناقة والمرح.

وتتميز هذه الصيحة بطابع كلاسيكي مستوحى من أسلوب الـ«Preppy»، مع أطراف مقلوبة تمنح الشعر حركة وحيوية، ما يجعلها من الخيارات المفضلة لمحبي الإطلالات الراقية ذات اللمسة المرحة.

البوب الحاد

ولعاشقات القصات الدقيقة والجريئة، يبرز «Razor Bob» بخطوطه الواضحة والحادة، ليمنح الشعر مظهرًا مرتبًا من دون الحاجة إلى الكثير من التصفيف.

وتعتمد هذه القصة على دقة القص أكثر من كثرة التفاصيل، ما يجعلها خيارًا عمليًا لمن ترغب في إطلالة قوية وعصرية بأقل مجهود.

وبين القصات الجريئة والخيارات الأكثر عفوية، يبدو أن خريف 2026 يمنح قصات البوب مساحة واسعة للتنوع، مع تركيز واضح على الإطلالات التي تجمع بين سهولة التصفيف والتعبير عن الشخصية والأسلوب الفردي.