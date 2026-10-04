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المرأة

شعر أقوى ولمعان أكثر.. فوائد فيتامين C لفروة الرأس

Lebanon 24
04-10-2026 | 23:00
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تشير تقارير متخصصة إلى أن فيتامين C لا يقتصر دوره على تعزيز صحة البشرة وإضفاء الإشراقة عليها، بل يمكن أن يكون له فوائد مهمة للشعر وفروة الرأس، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة ودوره في تعزيز إنتاج الكولاجين.

وبحسب أطباء جلدية، يساعد فيتامين C على مواجهة الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، ما قد يسهم في الحفاظ على صحة فروة الرأس وحماية الخلايا من التلف الناتج عن عمليات الأيض الطبيعية والتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

كما يمكن أن يساهم الفيتامين في تقوية الشعر وتحسين لمعانه، إذ يرتبط إنتاج الكولاجين بصحة الشعر وقوته. وقد يكون مفيدًا بصورة خاصة للأشخاص الذين يعانون من الشعر الباهت أو المعرض للتكسر، إضافة إلى الشعر المصبوغ أو المتضرر.

هل يساعد فيتامين C على نمو الشعر؟

 
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تشير بعض الأبحاث إلى إمكانية ارتباط فيتامين C بهرمون DHT، الذي يرتبط بتصغر بصيلات الشعر وتساقطه. وقد يساعد الفيتامين على الحد من تكوّن هذا الهرمون، ما قد يدعم صحة بصيلات الشعر ويعزز نموه، إلا أن هذه الفوائد لا تعني أنه علاج مثبت لجميع حالات تساقط الشعر.

كيف يمكن استخدامه؟

 

ينصح خبراء الجلدية باستخدام منتجات مخصصة للشعر وفروة الرأس تحتوي على فيتامين C، مثل الأمصال والزيوت، بدلًا من استخدام مستحضرات الوجه على الشعر، إذ قد تحتوي الأخيرة على مكونات أو تركيبات لا تناسب فروة الرأس أو ساق الشعر.

ويعتمد معدل الاستخدام على تركيبة المنتج، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الاستخدام لتجنب تهيج فروة الرأس.

أما الحصول على فيتامين C عن طريق الغذاء، فيمكن أن يكون من خلال الحمضيات والفراولة والفلفل الأخضر والجوافة والطماطم والبروكلي والخضروات الورقية وغيرها.

آثار جانبية محتملة

 

رغم أن الحساسية تجاه فيتامين C نادرة، فإن بعض منتجات الشعر التي تحتوي عليه قد تسبب تهيجًا لدى أصحاب البشرة الحساسة. وتشمل الأعراض المحتملة الاحمرار والحكة والطفح الجلدي والحرقة أو ظهور البثور.

وينصح الخبراء بإيقاف المنتج عند ظهور هذه الأعراض واستشارة طبيب جلدية، كما يُفضل اختبار المنتج على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على فروة الرأس، خصوصًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

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