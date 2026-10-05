كيم كارداشيان تكشف: أستعين بـ5 مربيات لرعاية أطفالي الأربعة

كشفت نجمة ورائدة الأعمال أنها تستعين بخمس مربيات للمساعدة في رعاية أطفالها الأربعة من زوجها السابق مغني الراب كانييه .

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وأوضحت كارداشيان، البالغة 45 عاماً، في تصريحات لمجلة "ستايل" التابعة لصحيفة «صنداي تايمز»، أنها تحرص على وجود إحدى المربيات بنظام المناوبة عندما يكون أطفالها، نورث وسانت وشيكاغو وسالم، برفقتها.

ورغم هذا الدعم، أكدت أنها تتولى بنفسها بعض المهام اليومية، بينها توصيل أطفالها إلى المدرسة وإعادتهم، إضافة إلى تناول العشاء معهم يومياً.

وقالت كارداشيان إنها تتبع أسلوباً «متوسطاً» في التربية، يجمع بين الحزم والصبر والحنان، مشيرة إلى أنها لا تمانع في نوم أحد أطفالها إلى جانبها، كما تحرص على قراءة الكتب معهم كل ليلة.

وفي ما يتعلق بعلاقتها بكانييه ويست، أشارت إلى استمرار التواصل بينهما بشأن أبنائهما، ولا سيما ابنتهما نورث التي بدأت مسيرتها الموسيقية، لافتة إلى أنهما يتنسيقان بشأن المشاريع التي تشارك فيها.

وتحدثت كارداشيان سابقاً عن صعوبة تجربة الأمومة، وقالت في ظهور إعلامي عام 2024 إنها تشعر أحياناً بالوحدة في تربية أطفالها، رغم امتلاكها «أنظمة دعم رائعة».

وكانت كارداشيان ويست قد تزوجا عام 2014، قبل أن يكتمل طلاقهما عام 2022، وأنجبا أربعة أطفال. وعلى الصعيد المهني، تواصل كارداشيان إدارة علامتها التجارية «Skims»، إلى جانب نشاطها في التلفزيون والتمثيل ومتابعة دراستها في مجال القانون.