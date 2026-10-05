تزيلين المكياج بهذه الطريقة؟ قد تضرين بشرتك

لا يكفي غسل الوجه سريعاً للتخلص من المكياج، إذ قد يؤدي الفرك القوي أو الاعتماد على المناديل وحدها إلى جفاف البشرة وتهيّجها، لذلك يُنصح بتنظيف الوجه بلطف كل ليلة لإزالة المكياج وواقي الشمس والزيوت والأوساخ.

وتبدأ الخطوات بغسل اليدين جيداً قبل لمس الوجه، ثم استخدام منظف زيتي أو ماء ميسيلار لإزالة المكياج، خصوصاً حول العينين، على أن يُترك المستحضر لبضع لحظات قبل مسحه بدلاً من الفرك القوي.

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بعد ذلك، يُنظف الوجه مرة أخرى باستخدام منظف لطيف للتخلص من البقايا، مع استخدام مزيل مناسب لمنطقة والمسح برفق باتجاه نمو الرموش.

أما أصحاب البشرة الحساسة، فيُنصح باختيار منتجات لطيفة وخالية من العطور القوية، وتجنب التقشير القاسي، قبل إنهاء الروتين باستخدام مرطب للمساعدة في الحفاظ على حاجز البشرة.