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متفرقات

قشر البرتقال للبشرة.. متى يفيد ومتى يصبح ضاراً؟

Lebanon 24
05-10-2026 | 14:00
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قشر البرتقال للبشرة.. متى يفيد ومتى يصبح ضاراً؟
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يدخل قشر البرتقال في العديد من وصفات العناية المنزلية بالبشرة، لاحتوائه على مركبات نباتية وزيوت عطرية ومضادات أكسدة، إلا أن استخدامه مباشرة على الوجه لا يناسب جميع أنواع البشرة وقد يؤدي إلى التهيج.
 
ويمكن تجفيف قشر البرتقال وطحنه جيداً واستخدام كمية صغيرة منه مع مكونات مرطبة مثل الزبادي أو العسل، بدلاً من فرك القشر مباشرة على الوجه، إذ قد يؤدي الاحتكاك القوي إلى تهيج البشرة، خصوصاً الحساسة أو التي تعاني من الحبوب.
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ورغم انتشار وصفات قشر البرتقال لتفتيح البشرة، فلا ينبغي الاعتماد عليها لعلاج التصبغات أو البقع الداكنة وآثار الحبوب. كما يُفضّل تجنب الوصفات الحمضية قبل التعرض للشمس، وعدم استخدامها على البشرة التي تعاني من جروح أو تشققات والتهابات.
 
ويُنصح باختبار كمية صغيرة على جزء محدود من الجلد قبل الاستخدام، والتوقف عند ظهور أي تهيج، إذ إن كون المكوّن طبيعياً لا يعني بالضرورة أنه آمن أو مناسب لكل أنواع البشرة.
 
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