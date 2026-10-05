هل يعتاد شعرك على الشامبو؟ إليك الحقيقة

تنتشر فكرة أن الشعر "يعتاد" على الشامبو بمرور الوقت، ما يدفع البعض إلى تغييره باستمرار، إلا أن الأمر يرتبط في الواقع بحالة فروة الرأس وطبيعة الشعر واحتياجاته، وليس بمدة استخدام المنتج.

فإذا كان الشامبو ينظف فروة الرأس والشعر من دون التسبب بجفاف أو تهيج، فلا توجد ضرورة لتغييره دورياً. وقد يصبح التغيير مطلوباً عندما تتبدل حالة فروة الرأس، كزيادة الدهون أو الجفاف، أو عند استخدام كميات كبيرة من منتجات التصفيف التي قد تترك بقايا على الشعر.

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وتتمثل وظيفة الشامبو الأساسية في تنظيف فروة الرأس من الدهون والعرق وبقايا المنتجات، بينما تحتاج أطراف الشعر عادة إلى الترطيب والبلسم. لذلك يجب اختيار المنتج وفق حالة فروة الرأس أيضاً، وليس نوع الشعر وحده.

أما استمرار الحكة أو ظهور قشور كثيرة أو احمرار أو تساقط ملحوظ للشعر، فلا يعني بالضرورة أن الشامبو "توقف عن العمل"، بل قد يكون مؤشراً إلى مشكلة تحتاج إلى تحديد سببها بدلاً من تبديل المنتجات عشوائياً.