تمشيط الشعر المبلل.. متى يصبح مضراً؟

قد يبدو تمشيط الشعر خطوة بسيطة، إلا أن توقيته وطريقته قد يزيدان الشد والاحتكاك والتكسر، خصوصاً عندما يكون الشعر مبللاً، إذ تصبح الشعرة أكثر عرضة للتمدد والتلف.

ويُنصح بتجنب تمشيط الشعر بعنف مباشرة بعد الاستحمام، مع البدء بفك التشابكات من الأطراف ثم التحرك تدريجياً نحو الأعلى، بدلاً من تمرير الفرشاة من الجذور إلى الأطراف دفعة واحدة. كما يساعد استخدام مشط واسع الأسنان على تقليل الشد، لا سيما للشعر الكثيف أو المجعد.

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وفي المقابل، لا يعني ذلك ضرورة ترك الشعر حتى يجف تماماً، إذ قد يكون فك تشابك بعض أنواع الشعر، وخصوصاً المجعد، أسهل عندما يكون رطباً قليلاً مع استخدام البلسم لتقليل الاحتكاك.

ويُفضّل عدم استخدام القوة عند مواجهة العقد، بل تثبيت الشعر وفكها تدريجياً من الأطراف، مع اختيار الفرشاة المناسبة لطبيعة الشعر وتنظيف أدوات التمشيط بانتظام من الشعر والزيوت وبقايا المنتجات.

ولا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع، لكن الأساسية تبقى تقليل الشد والاحتكاك والتعامل مع الشعر بلطف، خصوصاً عندما يكون مبللاً أو شديد التشابك.