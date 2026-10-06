هذه الطريقة الأفضل لإزالة المكياج والحفاظ على بشرة صحية

قد تبدو إزالة المكياج خطوة بسيطة في روتين العناية بالبشرة، إلا أن الطريقة المتبعة قد تحدث فرقاً كبيراً في صحة البشرة ومظهرها. وتشير توصيات أطباء الجلدية إلى أن الفرك القوي ليس الحل للتخلص من بقايا المكياج، بل إن اتباع خطوات لطيفة ومدروسة يساعد على تنظيف البشرة بفعالية من دون التسبب في تهيجها.

لماذا يجب إزالة المكياج يومياً؟ Advertisement

بحسب طبيبة الأمراض الجلدية راشيل نازاريان، فإن النوم بالمكياج قد يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. فعدم إزالة المكياج يترك الملوثات والأوساخ والزيوت على سطح البشرة، ما قد يزيد من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

كما يمكن أن يؤدي تراكم هذه المواد إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب والتهيج، إضافة إلى تسريع شيخوخة البشرة وظهور التجاعيد والترهل واتساع المسام مع مرور الوقت.

التنظيف المزدوج لإزالة المكياج

تشير توصيات الخبراء إلى أن إزالة المكياج بفعالية يمكن أن تعتمد على ما يعرف بـ«التنظيف المزدوج»، الذي يتكون من مرحلتين.

في البداية، يُستخدم منظف زيتي أو ماء ميسيلار لتفكيك المكياج وواقي الشمس والزيوت الزائدة. وتوضح نازاريان أن المنظفات الزيتية تساعد على جذب المكياج وإزالته، لكنها لا تكفي وحدها.

بعد ذلك، يُنصح باستخدام منظف لطيف مائي لإزالة العرق والأوساخ وبقايا المنتجات، ما يساعد على تنظيف البشرة من دون ترك رواسب أو زيوت زائدة.

خطوات إزالة المكياج بطريقة صحيحة

غسل اليدين:

قبل لمس الوجه، يُنصح بغسل اليدين جيداً لتجنب نقل البكتيريا والأوساخ إلى البشرة.

استخدام منظف زيتي أو ماء ميسيلار:

يمكن البدء بمنظف زيتي أو ماء ميسيلار لتفكيك المكياج وواقي الشمس. وتشير طبيبة الأمراض الجلدية بلير مورفي روز إلى أن هذه الخطوة تساعد أيضاً على تقليل الاحتكاك والجفاف مقارنة بالفرك المتكرر باستخدام مناديل إزالة المكياج.

التنظيف بلطف:

تتركز بقايا المكياج العنيدة غالباً في المناطق الحساسة، خصوصاً حول العينين حيث تكون البشرة أكثر رقة. لذلك ينصح الخبراء باستخدام اليدين أو قطعة قماش ناعمة جداً مع ضغط خفيف، وتجنب الفرك القوي الذي قد يسبب التهيج أو تلف البشرة.

استخدام منظف مائي لطيف:

بعد إزالة الجزء الأكبر من المكياج، تأتي المرحلة الثانية باستخدام منظف مائي على شكل جل أو سائل أو رغوة، بهدف التخلص من الأوساخ من دون تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية. ويمكن اختيار منتجات تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والسيراميدات للمساعدة في الحفاظ على ترطيب البشرة.

تجفيف البشرة وترطيبها:

بعد الانتهاء من التنظيف، يُنصح بشطف الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه برفق باستخدام منشفة نظيفة، ثم وضع كريم أو لوشن مرطب للمساعدة في الحفاظ على الرطوبة.

إزالة المكياج للبشرة الحساسة

تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية إضافية عند إزالة المكياج. ويوصي الخبراء باختيار منتجات لطيفة وخالية من العطور، وتجنب التركيبات التي تسبب جفاف البشرة أو المناديل القاسية وأدوات التقشير.

كما يُفضل استخدام قطعة قماش ناعمة بدلاً من فرك البشرة بالأصابع، وترك المنتجات تؤدي وظيفتها بدلاً من زيادة الضغط عليها. ويؤكد الخبراء أن استعادة ترطيب البشرة مهمة بشكل خاص بعد تنظيف المكياج، ويمكن استخدام تركيبة مرطبة غنية خلال الليل.

كيف يمكن إزالة مكياج العيون العنيد؟

تشير توصيات أطباء الجلدية إلى أن إزالة مكياج العيون، وخاصة الماسكارا للماء، تتطلب التمهل وعدم الفرك. ويمكن استخدام مزيل مكياج زيتي للعيون ووضعه على المنطقة وتركه لبضع دقائق حتى يعمل على تليين الماسكارا والكحل وظلال العيون، ما يجعل إزالتها أسهل.

كما ينبغي الانتباه إلى حواف الجفون، حيث يمكن أن تتراكم بقايا الكحل والماسكارا مع مرور الوقت وتسبب تهيج . ويمكن استخدام أعواد قطنية مخصصة للمناطق الدقيقة مع مزيل مناسب، بدلاً من الفرك القوي الذي قد يؤدي إلى تكسر الرموش وتساقطها.

وينصح الخبراء بعدم إزالة كتل الماسكارا العالقة بالأصابع أو سحبها مباشرة، بل ترك مزيل المكياج لبعض الوقت حتى يتغلغل فيها، ثم استخدام قطعة قطن مسطحة والضغط بلطف والتحرك في اتجاه نمو الرموش.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

إهمال خط الفك ومنطقة الشعر:

لا ينبغي التركيز على العينين والشفاه والخدين فقط، إذ يمكن أن تتراكم بقايا المكياج عند خط الشعر وحول الفك، ما قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور. لذلك يُفضل إبعاد الشعر عن الوجه أثناء التنظيف والاهتمام بهذه المناطق.

استخدام كرات القطن:

يحذر الخبراء من أن كرات القطن قد تترك أليافاً أو بقايا على البشرة والرموش، ما قد يسبب التهيج. ويُفضل استخدام قطع القطن المسطحة، ويفضل أن تكون ذات ملمس مبطن.

التسرع في إزالة المكياج:

تحتاج عملية إزالة المكياج إلى بعض الوقت، لذلك يُنصح بالسماح لمزيل المكياج بتفكيك المستحضرات بدلاً من محاولة إزالتها بسرعة أو فرك البشرة بقوة.

الاعتماد على مناديل إزالة المكياج فقط:

قد تكون المناديل خياراً سريعاً عند الضرورة، لكنها قد لا تزيل جميع بقايا المكياج بالفاعلية نفسها التي توفرها المياه الميسيلارية أو المنظفات الزيتية. لذلك يظل تنظيف الوجه بشكل كامل بعد إزالة المكياج خطوة مهمة.

الفرك والغسل بعنف:

يشدد أطباء الجلدية على ضرورة التعامل مع البشرة بلطف، لأن الفرك القوي قد يؤدي إلى التهابها وتهيجها، ويسبب الاحمرار والجفاف وظهور البثور. أما التنظيف ، فيساعد على إزالة المكياج مع الحفاظ على حاجز البشرة وحمايته من التلف.