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المرأة

بعدما غادرت القناة عام 2020... صحافية تعود إلى الـ"LBC" وهذا ما قالته

Lebanon 24
06-10-2026 | 07:46
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بعدما غادرت القناة عام 2020... صحافية تعود إلى الـLBC وهذا ما قالته
بعدما غادرت القناة عام 2020... صحافية تعود إلى الـLBC وهذا ما قالته photos 0
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أعلنت الصحافية رودين أبي خليل عن عودتها إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال بعدما كانت قد غادرتها في عام 2020، وانتقلت إلى قناة "الحرة". 
 
وأشارت أبي خليل أنها لم تعد إلى الـ"ال بي سي" كمراسلة، بل كمنتجة للأخبار. 
 
وقالت في منشور لها عبر حسابها على "انستغرام": 
 
"فصلٌ جديد.. وبدايةٌ مألوفة.

قبل ثماني سنوات، بدأتُ مسيرتي في مجال الصحافة مع قناة LBCI كمراسلة.

ومنذ ذلك الحين، أتيحت لي فرصٌ للنمو والتطور من خلال العمل في الصحافة المحلية والإعلام الدولي؛ حيث تعلّمتُ وتطوّرتُ واكتشفتُ جوانبَ جديدةً في هذه المهنة التي أعشقها.

اليوم، أشعر بالفخر لعودتي إلى LBCI، ولكن هذه المرة بصفتي مُنتِجةً للأخبار.

إن العودة إلى المكان الذي انطلقت منه رحلتي - مُحمّلةً بخبراتٍ ومسؤولياتٍ جديدة، ومُحتفظةً بالشغف ذاته تجاه الصحافة - تمنحني شعوراً مميزاً للغاية.

إلى مزيدٍ من التحديات والقصص الجديدة، وإلى فصلٍ جديد". 
 
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