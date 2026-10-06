بعد توقيفها.. أنباء عن إطلاق سراح مريم دمسرخو

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أثارت صانعة المحتوى الشابة مريم دمسرخو، البالغة من العمر 19 عاماً، حالة من الجدل الواسع بعد توقيفها في مدينة ، على خلفية اتهامها بـ "الحض على الكراهية"، بحسب تقارير صحفية محلية، فيما ترددت أنباء غير رسمية عن إطلاق سراحها بعد ساعات من التوقيف.وبحسب المعلومات المتداولة، تفجرت الأحداث مع انتشار مقطع فيديو لها قيل إنه يحتوى على مضمون "مسيء" لشخصيات ورموز مجتمعية، وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة.في المقابل، هناك من حذر من أن المقطع قد يكون مقتطعًا من سياقه، ومقصودا به إحداث ضجة من وراء تداوله بهذه الصورة التي وُصفت بـ"المسيئة".