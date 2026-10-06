7 أشياء منزلية يجب تغييرها لحماية صحتك

يشير خبراء إلى أن الحفاظ على نظافة المنزل لا يقل أهمية عن العادات الصحية اليومية، مثل غسل اليدين وممارسة الرياضة، مؤكدين أن بعض الأدوات المنزلية قد تتحول إلى بيئة مناسبة لتراكم الجراثيم والبكتيريا إذا لم تُنظف أو تُستبدل بانتظام.

وبحسب تقرير نشره موقع «Health»، هناك 7 أشياء منزلية يُنصح بمراجعة حالتها واستبدالها في أوقات محددة:

إسفنجة المطبخ: قد تتراكم داخلها أعداد كبيرة من البكتيريا، لذلك يُنصح باستبدالها بانتظام، ويفضل أن يكون ذلك مرة كل أسبوع تقريباً. فرشاة الأسنان: تفقد فعاليتها مع تآكل الشعيرات أو تلبدها، كما يمكن أن تتعرض للبكتيريا داخل الحمام. وتوصي الجمعية الأميركية لطب الأسنان بتغييرها كل 3 إلى 4 أشهر، أو قبل ذلك إذا تلفت شعيراتها. ستارة الاستحمام: قد تتجمع عليها البكتيريا والرطوبة، ما يجعل تنظيفها أو استبدالها أمراً ضرورياً بشكل ، ويُنصح بتغييرها كل 3 أشهر تقريباً، مع تنظيف الحمام بانتظام للحد من نمو العفن. فلاتر أجهزة التدفئة والتكييف: يساعد استبدالها في الحد من تراكم الغبار والعفن ومسببات الحساسية، وقد يساهم في تحسين جودة الهواء داخل المنزل. ويُنصح عادة بتغييرها كل 3 أشهر، وفق نوع الفلتر وتعليمات الشركة المصنعة. أجهزة كشف الدخان: تُعد من أهم وسائل السلامة المنزلية، ولذلك يجب اختبارها شهرياً والتأكد من عمل البطاريات. كما توصي الجهات المختصة باستبدال الجهاز نفسه بعد مرور نحو 10 سنوات على تركيبه. الأدوية منتهية الصلاحية: قد تفقد بعض الأدوية فعاليتها بعد انتهاء صلاحيتها، وقد تصبح بعض المستحضرات غير مناسبة للاستخدام. لذلك يُفضل تفقد خزانة الأدوية كل 6 أشهر والتخلص من الأدوية المنتهية أو التي لم تعد هناك حاجة إليها وفق الطرق الآمنة للتخلص منها. فلاتر المياه: يؤدي إهمال استبدالها إلى تراجع كفاءتها، وقد تصبح بيئة مناسبة لنمو الجراثيم. لذلك يُنصح بالالتزام بجدول الاستبدال المحدد من الشركة المصنعة.

خطوات إضافية لمنزل أكثر صحة

ويمكن تعزيز البيئة الصحية داخل المنزل من خلال خلع الأحذية عند المدخل، وتقليل الفوضى، وتهوية الغرف وإدخال الهواء النقي، وتهيئة غرفة النوم بما يساعد على الحصول على نوم جيد. كما يمكن التفكير في استخدام أوعية تخزين زجاجية بدلاً من البلاستيكية واختيار أدوات طهي بدائل مناسبة للمواد غير اللاصقة.

وتساعد هذه الإجراءات البسيطة، إلى جانب التنظيف المنتظم والصيانة الدورية، في الحد من مصادر الجراثيم وتحسين البيئة المنزلية .