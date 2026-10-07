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المرأة

بعد وفاته.. هل باعت أرملة الفنان هاني شاكر منزله؟

Lebanon 24
07-10-2026 | 02:28
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بعد وفاته.. هل باعت أرملة الفنان هاني شاكر منزله؟
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نفت نهلة توفيق، أرملة الفنان المصري الراحل هاني شاكر، صحة ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن بيع منزل زوجها وعدم رغبتها في الاستمرار بالعيش فيه بعد وفاته.
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وشددت توفيق على أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرة الى أنها لا تزال تقيم في منزل شاكر، وأن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع المنزل مجرد شائعات.

وقالت في تصريحات إعلامية: "قالوا إني مش قاعدة في البيت وبعته، وأنا في البيت وكل اللي بيتقال أي كلام، عشان كده بطلت أرد والفانز بتوعه هما اللي بيردوا".

وأضافت: "فيه ناس بتقعد تحلم وتألّف وتقول كلام ملوش طعم، بس أهم حاجة عندي إن الناس تفضل فكراه بالخير زي ما كان بيتمنى، والفانز هما اللي بيردوا على اللي بيتقال، أنا مبتكلمش، وكل الناس اللي بتحبه بترد".

وأوضحت توفيق أنها فضلت خلال الفترة الأخيرة عدم الدخول في سجالات مستمرة للرد على الشائعات التي تتناول حياتها وأسرتها، مؤكدة أن ما يشغلها في الوقت الحالي هو الحفاظ على الصورة الطيبة التي تركها هاني شاكر لدى جمهوره ومحبيه.
 
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