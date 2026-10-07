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المرأة

بعدما أخفت وجه زوجها.. إعلامية شهيرة تؤكد: "والله أنا زوجته الوحيدة"

Lebanon 24
07-10-2026 | 04:53
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بعدما أخفت وجه زوجها.. إعلامية شهيرة تؤكد: والله أنا زوجته الوحيدة
بعدما أخفت وجه زوجها.. إعلامية شهيرة تؤكد: والله أنا زوجته الوحيدة photos 0
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نشرت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، حرصت فيها على إخفاء ملامحه. 
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ولفتت ياسمين إلى أن زوجها لا يحب الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنه لا يكاد يستخدم حسابه على "فيسبوك" إلا على فترات متباعدة.

وكتبت ياسمين قائلة: "زوجي يكره السوشال ميديا الى حد أنه لا يكاد يفتح فيسبوك إلا مرة كل ٦ أشهر، بلا مبالغة!".

وأضافت: "كما إنه يفضل أن يظل مجهولاً للصحافة، ونجماً لامعاً في مجاله".

وأشارت الى أن زوجها لا يسمح لما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتأثير في حياته الواقعية، سواء من خلال التعليقات السلبية أو الخلافات والجدالات التي تنشأ باستمرار عبر المنصات الرقمية.

وأكدت ياسمين أن ابتعاد زوجها عن السوشيال ميديا جعلها تعيد النظر في موقفها من هذا الأمر، بعدما أدركت أنه لا يتعامل مع الغياب عن منصات التواصل باعتباره عزلة، وإنما يختار التركيز على حياته الواقعية، بعيدًا عن الجدل والضغوط التي قد تصاحب الظهور المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت ياسمين على المتابعين بالقول: "لا والله.. أنا زوجته الوحيدة (آسفة إني أفسدت الحفلة في بدايتها)"، وذلك بعدما بدأ البعض في كتابة تعليقات أشاروا فيها الى أن سبب إخفاء وجهه أنه متزوج من أخرى ويخشى أن تعرف.

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