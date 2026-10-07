هل يبدو شعرك دهنياً رغم غسله؟ إليك السبب

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قد يبدو الشعر أحياناً دهنياً أو باهتاً رغم غسله بانتظام، وقد لا تكون المشكلة في الشامبو أو قلة التنظيف، بل في تراكم بقايا منتجات التصفيف والزيوت والبلسم على الخصلات.ومن أبرز العلامات التي تشير إلى تراكم المنتجات، تحوّل الشعر سريعاً إلى مظهر دهني بعد غسله، وفقدانه لمعانه الطبيعي، إضافة إلى الشعور بثقل الخصلات وتراجع حركتها. كما قد يصبح ملمس الشعر شمعياً أو خشناً، فيما تبدو فروة الرأس دهنية أو مثقلة.وقد يظهر التراكم أيضاً من خلال تراجع فاعلية البلسم وأقنعة الشعر، أو فقدان الشعر المموج والمجعد لتحديد خصلاته المعتاد. ويزداد احتمال حدوث المشكلة مع الاستخدام المتكرر للجل والكريمات والزيوت والشامبو الجاف وبعض أنواع البلسم.وللتعامل مع المشكلة، يُنصح بغسل الشعر جيداً بشامبو مناسب مع التركيز على فروة الرأس، ويمكن استخدام شامبو للتنظيف العميق "Clarifying Shampoo" على فترات متباعدة عند استعمال الكثير من المنتجات.أما إذا استمرت المشكلة رغم التنظيف، خصوصاً إذا ترافق الأمر مع حكة أو احمرار أو قشور مستمرة، فقد يكون السبب مختلفاً ويحتاج إلى تحديده بدلاً من اللجوء إلى أنواع شامبو أقوى.