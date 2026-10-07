تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

هل يبدو شعرك دهنياً رغم غسله؟ إليك السبب

Lebanon 24
07-10-2026 | 13:32
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل يبدو شعرك دهنياً رغم غسله؟ إليك السبب
هل يبدو شعرك دهنياً رغم غسله؟ إليك السبب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد يبدو الشعر أحياناً دهنياً أو باهتاً رغم غسله بانتظام، وقد لا تكون المشكلة في الشامبو أو قلة التنظيف، بل في تراكم بقايا منتجات التصفيف والزيوت والبلسم على الخصلات.

ومن أبرز العلامات التي تشير إلى تراكم المنتجات، تحوّل الشعر سريعاً إلى مظهر دهني بعد غسله، وفقدانه لمعانه الطبيعي، إضافة إلى الشعور بثقل الخصلات وتراجع حركتها. كما قد يصبح ملمس الشعر شمعياً أو خشناً، فيما تبدو فروة الرأس دهنية أو مثقلة.
Advertisement

وقد يظهر التراكم أيضاً من خلال تراجع فاعلية البلسم وأقنعة الشعر، أو فقدان الشعر المموج والمجعد لتحديد خصلاته المعتاد. ويزداد احتمال حدوث المشكلة مع الاستخدام المتكرر للجل والكريمات والزيوت والشامبو الجاف وبعض أنواع البلسم.

وللتعامل مع المشكلة، يُنصح بغسل الشعر جيداً بشامبو مناسب مع التركيز على فروة الرأس، ويمكن استخدام شامبو للتنظيف العميق "Clarifying Shampoo" على فترات متباعدة عند استعمال الكثير من المنتجات.

أما إذا استمرت المشكلة رغم التنظيف، خصوصاً إذا ترافق الأمر مع حكة أو احمرار أو قشور مستمرة، فقد يكون السبب مختلفاً ويحتاج إلى تحديده بدلاً من اللجوء إلى أنواع شامبو أقوى.
مواضيع ذات صلة
لماذا يصبح الشعر دهنياً بسرعة؟ أخطاء تتسبب في هذه المشكلة
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 22:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يعتاد شعرك على الشامبو؟ إليك الحقيقة
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 22:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ينقذ "الكافيار" شعرك التالف؟ إليك ما يجب معرفته
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 22:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يصبح شعرك دهنياً بسرعة؟.. عادات يومية خاطئة تكشف السر
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 22:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الكريم

التركي

الشام

الترك

الترا

العلا

هنية

بانت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
09:59 | 2026-10-07
Lebanon24
08:13 | 2026-10-07
Lebanon24
04:53 | 2026-10-07
Lebanon24
02:28 | 2026-10-07
Lebanon24
23:00 | 2026-10-06
Lebanon24
16:00 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24