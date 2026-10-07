الرموش الكثيفة تتراجع.. ما الصيحة البديلة؟

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يتجه مكياج العيون نحو إطلالات أكثر نعومة وطبيعية، مع تراجع الرموش شديدة الكثافة والطول لصالح أساليب تبرز شكل من دون مظهر مصطنع أو طبقات ثقيلة من الماسكارا.وتعتمد الصيحة الجديدة على رفع الرموش ومنحها انحناءة طبيعية، إلى جانب استخدام الماسكارا الخفيفة التي تعمل على إطالة الرموش وفصلها بدلاً من زيادة كثافتها، فيما تبرز الماسكارا البنية كخيار أكثر نعومة للاستخدام اليومي.كما يمكن الاستعانة بالرموش الفردية عبر إضافة خصلات صغيرة في أماكن محددة، بدلاً من تغطية خط الرموش بالكامل، إضافة إلى تقنيات رفع الرموش وتلوينها للحصول على تأثير يدوم فترة أطول ويقلل الحاجة إلى المكياج اليومي.ويأتي انتشار هذا الاتجاه مع تزايد الإقبال على المكياج الطبيعي وغير المتكلف، بحيث تصبح الرموش جزءاً متوازناً من الإطلالة إلى جانب البشرة والحواجب وظلال العيون، بدلاً من أن تكون العنصر الأكثر بروزاً فيها.