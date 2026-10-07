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متفرقات

شعرك منفوش بعد النوم؟ إليك السبب

Lebanon 24
07-10-2026 | 23:00
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شعرك منفوش بعد النوم؟ إليك السبب
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قد يبدو الشعر مرتباً قبل النوم، ثم يصبح في الصباح جافاً أو منفوشاً ومتشابكاً، حتى مع استخدام كريمات وزيوت الترطيب، إذ تلعب عوامل أخرى دوراً في تغيّر مظهره خلال ساعات الليل.

ويُعد احتكاك الشعر بالوسادة أحد أبرز الأسباب، إذ تؤدي الحركة أثناء النوم إلى زيادة التشابك والنفشة، فيما قد يفقد الشعر جزءاً من رطوبته خلال الليل، خصوصاً إذا كان جافاً أو مسامياً بطبيعته.
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كما تؤثر رطوبة الجو في شكل الشعر، ولا سيما المموج أو المجعد، في حين قد يؤدي النوم بشعر مبلل إلى زيادة التشابك واتخاذه شكلاً غير منتظم. كذلك، فإن الإفراط في استخدام الكريمات والزيوت لا يمنع النفشة بالضرورة، بل قد يجعل الشعر ثقيلاً بسبب تراكم المنتجات.

وللتخفيف من النفشة صباحاً، يُنصح بالنوم بعد التأكد من جفاف الشعر، وتقليل احتكاكه بالوسادة، واستخدام كمية مناسبة من منتجات العناية الملائمة لنوعه، مع تجنب الإفراط في تمشيطه أو فركه عند الاستيقاظ.
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