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المرأة

بعد خضوعها لجراحة دقيقة.. هل فقدت فنانة قديرة بصرها؟

Lebanon 24
09-10-2026 | 04:12
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بعد خضوعها لجراحة دقيقة.. هل فقدت فنانة قديرة بصرها؟
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بعد خضوعها لجراحة دقيقة في قرنية العين، انتشرت أنباء حول فقدان الفنانة المصرية القديرة سميرة أحمد البصر. 
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وأثارت هذه الأنباء حالة من القلق بين جمهورها وزملائها في الوسط الفني المصري، الذين بادروا إلى الاتصال بها للتحقق من صحة الشائعة المتداولة والاطمئنان على حالتها الصحية. 

وحسمت أحمد الجدل حول الشائعة المتداولة، نافية صحتها أو حتى خضوعها لأي جراحة في العين مؤخرا. 

وأعربت في تصريحات عن دهشتها واستيائها البالغين من تداول الشائعات عنها، بالرغم من التزامها منذ سنوات طويلة الابتعاد عن الأضواء والتواري عن الأنظار، دون أي علاقة لها بمنصات التواصل الاجتماعي، التي تداولت حسابات عدة لشائعة فقدانها القدرة على الإبصار بشكل طبيعي. 

كما أبدت رغبتها في نفي الشائعة بشكل رسمي إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، الذي بادر إلى الاتصال بها والاطمئنان على حالتها الصحية.

وأوضحت أنها لم تعاني أي أزمات صحية في العين، لافتة أنها تعرضت فقط لحساسية موسمية بسيطة، تلقت على أثرها العلاج اللازم تحت إشراف فريق طبي متخصص، دون الحاجة إلى الخضوع لأي تدخل جراحي مؤخرا، مؤكدة على أنها تمارس حياتها ونشاطاتها اليومية بصورة طبيعية إلى جانب أفراد عائلتها وأسرتها.  





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