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المرأة

7 مكونات في منزلكِ تغنيكِ عن منظفات كثيرة

Lebanon 24
09-10-2026 | 23:00
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7 مكونات في منزلكِ تغنيكِ عن منظفات كثيرة
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لا يتطلب تنظيف المنزل شراء عدد كبير من المنظفات المتخصصة لكل غرفة أو سطح، إذ يمكن الاستفادة من مجموعة من المكونات المنزلية المتوافرة لأداء مهام تنظيف متعددة، ما يساعد على تقليل عدد المنتجات المستخدمة وتوفير المساحة في خزائن التنظيف.

وتتميز بعض هذه المكونات بقدرتها على إزالة الدهون والروائح غير المرغوبة وبقايا الأوساخ، فيما يُستخدم بعضها الآخر في التنظيف الخفيف وتلميع أسطح معينة. لكن الاستفادة منها تتطلب معرفة الطريقة المناسبة لاستخدام كل مكون، لأن بعض المواد قد تتسبب في تلف أسطح معينة.
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وفي تقرير نشره موقع StoneGable Blog، استعرض مجموعة من المكونات المنزلية التي يمكن استخدامها في مهام تنظيف مختلفة، مع توضيح أبرز استخداماتها والاحتياطات اللازمة عند التعامل معها.

الخل الأبيض لإزالة الترسبات والروائح

يُعد الخل الأبيض من المكونات الشائعة في التنظيف المنزلي، بفضل طبيعته الحمضية التي تساعد على التعامل مع بعض الترسبات والأوساخ. ويمكن استخدام محلول مخفف منه بالماء لتنظيف الأسطح القابلة للغسل، وإزالة بعض آثار الماء والترسبات عن الصنابير والأحواض المناسبة.

كما يمكن الاستفادة منه في تنظيف بعض الأدوات المنزلية والتعامل مع الروائح غير المرغوبة، إلا أنه لا يناسب الرخام والجرانيت والحجر الطبيعي والأسطح الحساسة للأحماض. ويجب عدم خلطه بالكلور أو أي منظف يحتوي على مواد مبيضة، تفادياً لانبعاث غازات خطرة.

بيكربونات الصوديوم للتنظيف وامتصاص الروائح

تُستخدم بيكربونات الصوديوم في عدد من مهام التنظيف البسيطة، إذ يمكن وضع كمية منها في وعاء مفتوح داخل الثلاجة للمساعدة على امتصاص الروائح.

ويمكن أيضاً خلطها بالماء لتحضير عجينة تُستخدم في تنظيف الأحواض وبعض الأسطح، مع الفرك برفق. كما يمكن نثر كمية مناسبة منها على السجاد أو المفروشات التي تتحمل استخدامها، وتركها لبعض الوقت قبل إزالتها بالمكنسة الكهربائية، بعد اختبارها على جزء غير ظاهر من القماش.

 سائل غسل الأطباق

لا يقتصر استخدام سائل غسل الأطباق على تنظيف الأواني، بل يمكن الاستفادة من كمية صغيرة منه مخففة بالماء في تنظيف بعض الأسطح القابلة للغسل، مثل أنواع معينة من البلاستيك والأبواب والأسطح المطلية المناسبة للتنظيف الرطب.

وبفضل قدرته على التعامل مع الدهون، يمكن استخدامه لإزالة البقع الدهنية عن بعض الأدوات والأسطح، كما يمكن الاستعانة به لتنظيف فرش وأدوات التنظيف، شرط شطفها جيداً بعد ذلك.

ويُفضّل استخدامه بكميات معتدلة لتجنب تراكم بقايا الصابون على الأسطح والحاجة إلى تكرار الشطف.

الليمون
يمكن الاستفادة من الليمون في بعض مهام التنظيف المنزلية، خصوصاً عند التعامل مع الروائح غير المرغوبة والدهون الخفيفة. ويُستخدم عصيره المخفف على الأسطح المناسبة، أو يمكن فرك نصف ثمرة على بعض الأسطح غير الحساسة للأحماض، ثم شطفها وتجفيفها.

كذلك يمكن وضع قشور الليمون في سلة المهملات لفترة قصيرة للمساعدة على الحد من الروائح غير المرغوبة.

ومع ذلك، ينبغي تجنب استخدام الليمون أو عصيره على الرخام والحجر الطبيعي والأسطح الحساسة للأحماض، منعاً لتضررها.

الملح لإزالة الأوساخ عن بعض الأدوات

يُعد الملح من المكونات التي يمكن استخدامها في مهام تنظيف محددة، ولا سيما عند الاستفادة منه في الفرك مع مكونات أخرى. ويمكن استخدامه لتنظيف بعض الأواني والأسطح التي تتحمل الاحتكاك، كما يمكن دمجه مع عصير الليمون في تنظيف بعض الأدوات المنزلية.

لكن من الضروري تجنب فرك الأسطح اللامعة أو الحساسة بالملح بطريقة خشنة، لأن ذلك قد يؤدي إلى خدشها أو إتلاف طبقتها الخارجية.

زيت الزيتون لتلميع بعض الأسطح الخشبية

يمكن استخدام كميات صغيرة جداً من زيت الزيتون لتلميع بعض أنواع الأسطح الخشبية المناسبة، وذلك بوضع نقطة منه على قطعة قماش ناعمة ومسح السطح، ثم إزالة الزيت الزائد لتجنب ترك طبقة دهنية تجذب الغبار.

ويُنصح باختبار هذه الطريقة على جزء غير ظاهر أولاً، لأن أنواع الخشب وطرق معالجته تختلف، ولا تتناسب جميع الأسطح الخشبية مع استخدام الزيوت.

الماء الدافئ لتسهيل التنظيف

يُعد الماء الدافئ من أبسط الوسائل المساعدة في التنظيف، إذ يساعد على تليين بقايا الطعام والدهون والأوساخ، ما يسهل إزالتها ويقلل الحاجة إلى الفرك الشديد.

ويمكن نقع بعض الأدوات والأواني فيه قبل غسلها، أو استخدام قطعة قماش مبللة به لإزالة الغبار والأوساخ الخفيفة عن الأسطح القابلة للمسح. كما يمكن استخدامه مع الصابون أو المنظفات المناسبة لتنظيف مجموعة واسعة من الأسطح.

احتياطات ضرورية عند استخدام المكونات المنزلية

رغم تعدد استخدامات المكونات المنزلية، فإن كونها طبيعية لا يعني أنها مناسبة لجميع الأسطح أو آمنة في كل الظروف. لذلك، يُنصح بمراجعة تعليمات الشركات المصنعة للأجهزة والأسطح، وتجربة أي طريقة تنظيف على مساحة صغيرة غير ظاهرة قبل تعميمها.

كما يجب تجنب خلط مواد التنظيف عشوائياً، خصوصاً الخل أو عصير الليمون مع الكلور أو منتجات التبييض، لأن ذلك قد يؤدي إلى انبعاث غازات خطرة.

ومن المهم أيضاً الاحتفاظ بالمكونات في عبواتها الأصلية، وعدم نقلها إلى عبوات مجهولة أو زجاجات المشروبات، وإبعادها عن متناول الأطفال. ويُفضّل استخدام القفازات عند الحاجة، مع الحرص على تهوية المكان جيداً أثناء التنظيف.

وفي المحصلة، يمكن لمجموعة محدودة من المكونات المنزلية أن تساعد على إنجاز العديد من مهام التنظيف اليومية، من دون الحاجة إلى شراء منتج منفصل لكل استخدام. لكن اختيار المكون المناسب لكل سطح، والالتزام بالكميات الملائمة واختبار طريقة التنظيف مسبقاً، إلى جانب عدم خلط المواد الكيميائية، تبقى من الأساسيات لضمان تنظيف المنزل بطريقة عملية وآمنة.
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