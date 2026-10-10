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لماذا تختفي رائحة العطر سريعاً لدى بعض الأشخاص؟

Lebanon 24
10-10-2026 | 06:27
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لماذا تختفي رائحة العطر سريعاً لدى بعض الأشخاص؟
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تختلف مدة ثبات العطور من شخص إلى آخر، حتى عند استخدام النوع والكمية نفسيهما، نتيجة عوامل تتعلق بطبيعة البشرة ودرجة حرارة الجسم والطقس وتركيبة العطر.

وتُعد البشرة الجافة من أبرز أسباب تلاشي الرائحة بسرعة، إذ لا تحتفظ بجزيئات العطر بالقدر نفسه الذي تحتفظ به البشرة الغنية بالزيوت الطبيعية. كما تساهم حرارة الجسم المرتفعة والطقس الحار في تسريع تبخر بعض مكونات العطر.
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وتؤثر تركيبة العطر أيضاً في مدة ثباته، فالمكونات الخفيفة تتبخر عادة بسرعة أكبر، بينما تدوم الروائح الخشبية والعنبرية والمسكّية لفترات أطول.

وللحفاظ على رائحة العطر، يُنصح بترطيب البشرة باستخدام مرطب غير معطر قبل رشه، ووضعه على نقاط النبض، مثل المعصمين والرقبة، مع تجنب فرك المعصمين بعد الاستخدام.

كذلك، يُفضّل حفظ زجاجات العطر بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة والرطوبة، ويمكن رش كمية خفيفة على الملابس إذا كانت تركيبة العطر تسمح بذلك.

ولا يعني اختفاء الرائحة بسرعة بالضرورة أن العطر رديء الجودة، إذ قد يكون السبب مرتبطاً بطبيعة البشرة أو الظروف المحيطة.
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