دنيا سمير غانم.. بـنيو لوك

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وظهرت بإطلالة كاملة باللون الفوشيا، جمعت بين البدلة والنظارة، ووضعت يدها على شفتيها، مكتفية بتعليق مقتضب: "انتظروا".بالتزامن، تواصل دنيا تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "نيللي وشريهان"، المقرر عرضه في موسم 2027، بعد 11 عاماً على تقديم الجزء الأول.وعُرض المسلسل للمرة الأولى في رمضان 2016، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول ابنتي عم تنتميان إلى طبقتين اجتماعيتين مختلفتين، قبل أن تتعاونا للبحث عن ميراث جدهما مكاوي أبو الخير.وشارك في بطولة الجزء الأول إلى جانب دنيا وإيمي كل من مصطفى خاطر، محمد سلام، ومحمد ثروت، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف.