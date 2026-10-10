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المرأة

دنيا سمير غانم.. بـ"نيو لوك"

Lebanon 24
10-10-2026 | 14:00
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دنيا سمير غانم.. بـنيو لوك
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شوّقت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها لعمل غنائي جديد، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".
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وظهرت دنيا بإطلالة كاملة باللون الفوشيا، جمعت بين البدلة والنظارة، ووضعت يدها على شفتيها، مكتفية بتعليق مقتضب: "انتظروا".


بالتزامن، تواصل دنيا تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "نيللي وشريهان"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2027، بعد 11 عاماً على تقديم الجزء الأول.

وعُرض المسلسل للمرة الأولى في رمضان 2016، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول ابنتي عم تنتميان إلى طبقتين اجتماعيتين مختلفتين، قبل أن تتعاونا للبحث عن ميراث جدهما مكاوي أبو الخير.

وشارك في بطولة الجزء الأول إلى جانب دنيا وإيمي سمير غانم كل من مصطفى خاطر، محمد سلام، بيومي فؤاد ومحمد ثروت، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف.
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إيمي سمير غانم

دنيا سمير غانم

بيومي فؤاد

سمير غانم

محمد ثروت

التزام

شريهان

رمضان

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